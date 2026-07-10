شاندێگ قەتەری لە تاران ئەرا باسکردن لە دەسکردن وە گفتوگۆیەیل وەگەرد واشنتۆن
شەفەق نیوز - تاران
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە دانوسەنکارەیل قەتەری ئیسە لە تاران ئامادەن ئەرا دیداریگ وەرد وەرپرسەیل ئیرانی، لە چوارچیوەی تەقەلایگ ئەرا کەمەوکردن ئاڵووزییەیل و ئامادەکردن ئەو رەوشەیلە کە خوازیانە ئەرا دووارە دەسکردن وە گفتوگۆیەیل وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".
سەرچەوەیگ ترەک زیای کرد کە ئەو گفتوگۆیەیلە کە ئیسە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران وەڕیەو چن، باس لە جیوەجیکردن یاداشت لەیەکفامستن کەێد کە ناوەین هەردوگ وڵاتەگە واژوو کریاگە، بیجگە لەو کێشەیلە کە بۊنە هوکار ئاڵووزییەیل دۊایی ناوەینیان، و بیجگە لەو ناکۆکییەیلە کە پەیوەندی وە رەدبوین دەریایی لە تەنگەی هورمز دیرن.
شایەت ئی گفتوگۆیلە ئەو رخەیلە کەم بکەنەو کە لە گلەوخواردن جەنگ گشتی هەن، دۊای ئەوەگ ویلایەتە یەکگرتگەیل لەی هەفتە گورزەیلیگ لە ئامانجەیل سەربازی ئیرانی وەشان، جویر وەڵامیگ ئەرا ئەو پەلامارەیلە کە کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز کردنەسە ئامانج.
ئیرانیش وەڵام دادەو وە پەلاماردان بنکەیل ئەمریکی لە ناوچەگە، بیجگە لە کوەیت و بەحرەین، و ئی پەلامارەیلە دەرخستن کە چەنیگ رێککەفتنە وەختانەگە کە ناوەین تاران و واشنتۆن لە ناوراس حوزەیران گوزەشتە واژوو کریاس لاوازە.
هەرلیوا، هەڕەشەیل تووڵەسەنین ناوەین لایەنەیل جەنگکەر وەردەوام بۊ، و محمد باقر زولقەدەر، سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نیشتمانی ئیرانی، ئمڕوو جمعە وت: "وە وەڵامیگ جویر یەکتر وەڵام هەر پەلاماریگ لەبان ژیرخانەیل دەیمن"، و هوشدارییەگەییش لە ئیسرائیل کرد.
وەپای کەسیگ کە ئاگای لە باوەتەگەس، ناوجیکەرەیل کە قەتەریش لەناویانیە لە رووژەیل دۊایی کار لەبان کەمەوکردن تونی ئاڵووزییەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کەن کە پەرە سەنیە.
هەردوگ وڵاتەگە، کە وەرجە ئەوەگ ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە کۆتایی شوبات پەلامار ئیران بیەن، تەقەلا دەن وەرەو رەسین وە رێککەفتن ئاشتیگ هەمیشەیی تا ناوراس ئاب، هەرچەن شایەت هەوەجە بکەێد ئی خشتە وەختانە دریژەو بکریەێد.