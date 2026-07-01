ئیسپانیا.. زیاتر لە هەزار مردن وە مدوو شەپوولیگ گەرمی
شەفەق نیوز ـ مەدرید
ئیسپانیا لە ماوەی مانگ حوزەیران نزیکەی 1028 مردن توومارکرد هاتێ پەیوەنی وە ئەو شەپوول گەرمیە بیاشتوود کە ئەوروپا گردیەسەو، وەپای ئەو داتایەیلە کە ئمڕوو چوارشەممە، لە پەیمانگای کارلۆس سێیەم ئەرا تەندروسی لە مەدرید دەرچگە.
ئامارەگە دوو وەرانوەر ئامار مردنەیل مانگ حوزەیران ساڵ 2025 نیشان دەێد کە 407 مردن بوی، ئێ مانگە زیاتر گەرمە لە ئیسپانیا وەپای دەسکردن وە توومار ئامارەیل، وەپای دەسەی نیشتیمانی توومار کەشناسی.
لە نیمەی یەکەم ساڵ 2026 وە گشتی "لەسەرەتاوە گەرمی زیاتریگ لە ئیسپانیا توومارکریا وەگەرد بەرزەوبوین ناوڕاسیگ وە بڕ 1.6 پلەی سەدی لەبان ئاست ئاسایی، وەپای ئەوەگ ئاژانس نیشتیمانی کەشتناسی ئمڕوو چوارشەممە رایگەیان.
ئاژانسەگە لەری "ئێکس" ئاشکراکرد " دەیەی گوزەشتە هەفت گەرمترین نیمەی یەکەم ساڵ وەخوەی دیە لە زنجیرەگ کە لە ساڵ 1961 دەسوەپی کەێد.