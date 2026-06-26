سوپای ئەمریکی وەشانن گورزەیليگ لەبان تەنگەی هورمز راگەیەنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، شەو جمعە، وەشانن گورزەیل وەبان ئیران راگەیان، جویر وەڵامیگ ئەرا ئەو پەلامارە کە دۊکە کەشتییگ بازرگانی کردە ئامانج لە وەخت رەدبۊنی لە تەنگەی هورمز.

سەرکردایەتییەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، خەوەرداد کە فڕۆکەیل ئەمریکی شوینەیل ئیرانی ئەرا ئەممارکردن مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل بمبواران کردن، بیجگە لە شوینەیل رادارە کەناراوییەیل، و یەیش دۊای ئەوەگ ئیران کەشتی "ئێم/ڤی ئیڤەر لۆڤلی" (M/V Ever Lovely) لە 25 حوزەیران وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان (پەلاماردەر یەک ئاراستەیی) کردە ئامانج، و کەشتی بارهەڵگرەگە کە پەرچەم سەنگافورە بەرزەو کردۊد تەنگەی هورمز لە دریژایی کەناراو عومانی وەجی هیشت لە وەخت رویداین پەلامارە ئیرانییەگە.

دیاری کرد کە ئی دەسدریژییە کە پاساو نەیرێد لەلایەن هیزەیل ئیرانییەو لەدژ بارکردن بازرگانی وە ئاشکرا رێککەفتن ئاگربەس شکنێد.

لەبان یە، رەفتار رخدار ئیران ئازادی دەریاوانی شیونێد، لە وەختیگ بازرگانی وە شیوەیگ زیایبۊ لەڕی ئی رێڕەو بازرگانی ناودەوڵەتی گرنگە رەد بوود.

دووپات کرد کە هیزەیل سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم) وەردەوامن لە پیشکەشکردن هەماهەنگی و پاڵپشتی ئەرا رەدبۊن ئارام ئەرا ئەو کەشتییە بازرگانییەیلە کە لە تەنگەگەو رەد بوون. سوپای ئەمریکی هێمان ئامادە و هوشیارە ئەرا مسۆگەرکردن پابەندبۊن وە گشت لایەنەیل رێککەفتننامەگە وەگەرد ئیران، و وەپیکردن و جیوەجیکردنی وە تەواوی.

لە لای خوەیەو، تەلەفزیۆن ئیرانی دووپات کرد لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیگ لە تاهروویە لە سیریک لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە، لە وەختیگ راگەیانن ئیرانی باس دەنگ 3 تەقینەوە لە سیریک کرد.

یەیش دۊای ئەو تیەید سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ باس وەڵامیگ چەوەڕیکریاگ لەبان پەلاماریگ ئیرانی کرد کە کەشتییگ بارهەڵگریگ کردە ئامانج، و یەیش وەختیگ وەڵام پرسیاریگ دا لەباوەت ئەوەگ ئایا ئیران رویوەڕوی دەرئەنجامەیل بوودەو دۊای شکانن ئاگربەس، وتیش: ئەوان ئەوە ئاشکرا کەن.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "تروس سۆشیاڵ" وت، کە ئیران لەلای کەمەو 4 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان وەرەو ئەو کەشتییەیلە ووشانیە کە لە تەنگەی هورمز رەد بۊن، و پەلامارەگە وە شکانن گەمژانە ئەرا رێککەفتن ئاگربەس لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە وەسف کرد.

وتەنگەی هورمز وە یەکیگ لە دیارترین دۆسیەیل دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران ئەژمار کریەێد لە چوارچیوەی ئەو تەقەلایەیلە کە ئامانج دیرن ئەرا واژووکردن رێککەفتنیگ کە کووتایی وەو جەنگە بارێد کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەس وەپی کرد.

تەنگەی هورمز، کە نزیکەی یەک لە پەنج وەکارهاوردن نەفت جەهان وەپیەو رەد بوود، لە گرنگترین رێڕەوەیل دەریاییە ئەرا وزە و کاڵایەیل لەناوەین کەنداو عەرەبی و بازاڕە ناودەوڵەتییەیل.

لە 18ی حوزەیران ئیسە، واشنتۆن و تاران یاداشت لەیەکفامستن واژوو کردن کە دووارە وازکردن تەنگەگە لە وەرانەور دەریاوانی بازرگانی لەخوەی گرد، دۊای ئەوەگ بەساننی بۊە مدوو شیویان بازاڕەیل وزە و بەرزەوبۊن نرخەیل نەفت و غاز.

تەنگەی هورمز کەفێدە ناوەین کەناراوەیل ئیرانی لە باکوور و عومانی لە باشوور، و کەنداو عەرەبی وە کەنداو عومان و دەریای عەرەب بەسێد، و وە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل دەریایی ئەرا دابینکردنەیل وزەی جەهانی ئەژمار کریەێد.