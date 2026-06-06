سوپای ئەمریکی نواگیریکردن ئەو موشەکەیل ئیرانییە راگەینێد کە وەرەو کوەیت و بەحرەین وەشیانە

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئەمریکی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، راگەیان کە ئیران 7 موشەک بالیستی وەرەو کوەیت و بەحرەین وەشانیە، دۊای چەن سەعاتیگ لە وەخوارخستن 4 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان پەلاماردەر ئیرانی لەلایەن هیزە ئەمریکییەیلەو، کە وەرەو گەروو "هورمز" وەشیان.

"سێنتکۆم" وت: هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەیل نشان نواگیریکردن 6 موشەک کەن کە ئیران وەشانیە، لە وەختیگ موشەک هەفتەم نەڕەسیەسە ئامانج خوەی، و دووپات کرد لە رۊنەیان هیچ زەخمدارییگ لەناوەین تاکەیل ئەمریکی.

فەرماندەیی ناوەندی بانگەشەیل ئیران رەت کرد لەباوەت رەسانن زەرەد وە بارەگای فەرماندەیی کەشتیگەل پەنجەم ئەمریکی لە بەحرەین، وە دووپاتکردن ئەوە کە ئەو بانگەشەیلە دویرن لە راسی.

فەرماندەیی ناوەندی دەسنشان کرد کە هیزەیل ئەمریکی دۊاتر پەلامار شوینەیل رادار چەودیاری کەناراوەیل ئیرانی لە "گۆرۆک" و دوورگەی "قشم" دانە، لە چوارچیوەی گورزەیل وەرگری وەجۊر وەڵامیگ ئەرا پەلامارە دەریاییەیل.

سوپای پاسداران ئیرانی لە مەوقەیگ وەرجەیە لە شەوەکی زۊ ئمڕوو راگەیان کە پەلامار بارەگایەیل ئەمریکی لە ناوچەگە داگە وەجۊر وەڵامیگ ئەرا گورزەیل وەرین، و دووپات کرد لەبان تەقەکردن لە 4 کەشتی هەڵگر کە تەقەلای رەدبۊن لە گەروو "هورمز" دانە وەبی سەڵا لەلی.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی بڵاوی کرد وت: گورزەیل ئەمریکی وە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل شەوەکی زۊ ئمڕوو وێستگەیگ پەیوەندییەیل لە "قشم" و یەکیگ ترەک لە "سیریک" وە دوو موشەک کردنەسە ئامانج.