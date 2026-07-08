سوپای ئەمریکی جیوەجیکردن گورزەیل لەبان ئیران راگەینێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سەنتکۆم)، شەو چوارشەممە، راگەیان دەسکردن هیزەیلی وە جیوەجیکردن گورزەیلیک زیاتر دژ وە ئیران وە رینمایی لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک، وە ئامانج لاوازکردن توانای لەبان هەڕەشەکردن لە ئازادی رەدبوین دەریایی لە تەنگەی هورمز.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ کە لەبان سەکوو "ئێکس" بڵاوی کرد و ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، زیای کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل پرسیار لە ئیران کەێد لەبان ئەوەگ وە "دەسدریژی بی دەسپیچگ" وەسفی کرد دژ وە کەشتییەیل بازرگانی و تیمەیل مەدەنی کە وە ئازادی لەناو رێڕەویگ ئاوی ناودەوڵەتی گرنگ رەد بۊن.

تەلەفزیۆن ئیرانی فەرمی دووپات ژنەفتن رممەی 8 تەقینەوە لە بەندەر عەباس کرد، لە وەختیگ ئاژانس "مێهر" ئیرانی باس ئەوە کرد کە دەنگ تەقینەوەیەیل لە چەن ناوچەیگ لە سیریک، و لاوان، و بەندەر عەباس، لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور و باشوور خوەرهەڵات ئیران ژنەفتیاس.

جی باسە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هەڕەشە لە ئیران کرد کە ئمشەو وەر گورزەیل کەفێد، و زیای کرد کە هیزەیل ئەمریکی "شایەت دەس بنەنە بان" دوورگەی خەرج.

هەرلیوا، جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی دیاری وە کرد کە وڵاتەگەی شایەت ئمشەو پەلامار ئیران بەێد، و باس ئەوە کرد کە ئیران "پەیمان وسانن لە پەلاماردان کەشتییەیل دا، باوجی ئەوەگ وەرجە 24 سەعات رویدا ئەوەس کە ئەوان گلەوخواردن ئەرا تەقەکردن"، و هەڕەشەی وەڵامیگ تون کرد ئەگەر ئیرانییەیل پەلامار کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز بیەن.