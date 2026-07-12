‏سوریا.. نوقومبوین کەشتیيگ 35 کەس هەڵگردیە و تیمەیل رزگارکردن وەردەوامن لە مینەکردن گومابویەیل

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏چەم فورات لە شار دیرەزور، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، رویداویگ نقومبوین کەشتییگ وەخوەی دی کە زیاتر لە 35 مەدەنی هەڵگردوێد، وە مدوو لەیەکەوداین وەرد پیەڵیگ وەختانەی جەنگی لەبان چەمەگە، لە ئەنجام سەرنشینەیلی کەفتنە ناو ئاو، ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن شمارەیگ لە گومبویەیل وەردەوامە.

‏پەیامنێرمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە، وە هەماهەنگی وەرد مەردم و تیم جواوداین خێرا و سەر وە وەزارەت تەندروسی و وەرگیری، دەسکردنەس وە کارەیل دراوردن ئەو کەسەیلە گیرکردنە و مینەکردن گومابویەیل.

‏وتیش، تیمەیل رزگارکردن توەنستن زیاتر لە 15 کەس لەناو ئاو چەمەگە درارن لە وەختیگ تا ئیسە کارەیل مینەکردن وەردەوامە، وەبی راگەیانن ئامار کۆتایی قربانیەیل یا گومابویەیل.

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەی نیشتیمانی لە دیرەزوور، عوبێد عەبدولرەزاق وت، خەستەخانەگە دوو مناڵ وەرگردیە گیان لەدەسدایە، وەرد هەفت زەخمدار رویداوەگە، فریاکەفتن و چەودێری پزیشکی پێویست وەرگردنە.

‏تیم فریاکەفتن راگەیان، توەنستنە ناسنامەی شمارەیگ لەو کەسەیلە بناسنەو کە دراوریانە یا رزگارکریانە، کارەیل مینەکردن ئەرا گومابویەیل وەردەوامە.

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