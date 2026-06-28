سعوودیه.. 14 کوشیاگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەروە کۆمپانیای ئارامکۆ

شەفەق نیوز - ریاز

سەرچەوەیگ وەرپرس لە وەزارەت وزەی سعوودی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد لە کوشیان 14 کەس لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ هەلیکۆپتەر سەروە کۆمپانیای ئارامکۆی سەعوودی لە ناوچەی رەس تەنورە.

ئی رویداوە کە لە سەعات شەش شەوەکی ئمڕوو رویدا، بۊە مدوو گیان لەدەسداین گشت سەرنشینەیل فڕۆکەگە کە شمارەیان 14 کەس بۊ، و گشتیان هاووڵاتی سعوودین.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن وە بەشداریکردن گشت لایەنە تایبەتمەنەیل، ئەرا ئاشکراکردن هوکارەیل وەخوارکەفتن و شکیان فڕۆکەگە.