ئیسرائیل وسيان گورزەیلی لەبان ئیران راگەینێد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
وەرپرسیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە گورزە سەربازییەیل دژوە ئیران وسیانە، وە دووپاتکردن کۆتاییهاتن دۊایین خول لە گرژەوبۊن لەناوەین هەردوگ لاگە.
میدیایەیل راگەیانن لە زوان وەرپرسەگە وتن: ئی خولە لە گرژەوبۊن وەگەرد ئیران کۆتایی هات.
لەی باوەتەوە رووژنامەی "نیویۆرک تایمز"، لەزوان لە وەرپرسەیل سەربازی ئیسرائیلی، خەوەردا کە بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی رینماییەیل ئەرا سوپاگە دەرکردگە ئەرا وسانن ئامادەکارییەیل پەیوەندیدار وە جیوەجیکردن پەلاماریگ نوو لەبان ئیران.
لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، بارەگای خاتەم ئەنبیا ئیرانی، وسيان ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلی دژوە ئیسرائیل راگەیان، وە دووپاتکردن ئەوە کە لە ئەگەر وەردەوامبۊن دەسدریژییەیل وە تایبەت لە باشوور لوبنان، وەڵام تاران فرەتر تونترەو بوود.
لەی ناوە، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، وەرجە کەمیگ، ئاشکرای پەیوەندییگ تەلەفۆنی لەناوەین سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ و سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ کردن، وەگەرد رەخنەیل ناوخۆیی ئەرا ئۆپەراسیۆنە سەربازییە وەردەوامەیل.