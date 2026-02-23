زەویلەرزەیگ وەتونی 5.1 پلە دەێد لە باکوور خوەرئاوای چین

شەفەق نیوز – شینجیانگ

ناوەند تووڕەیل زەویلەرزەیل چین رووژ دووشەممە، راگەیان کە زەویلەرزەیگ وەتونی 5.1 پلە لەبان پەیمانەی ریختر داد لە هەرێم «شینجیانگ» خوەیسەرەکی ئۆیگوری (تورکستان خوەرهەڵات) لە باکوور خوەرئاوای چین.

ناوەند تووڕەیل زەویلەرزەیل چین وتیش: زەویلەرزەگە لە نیمەڕو رووژ دووشەممە رویداوەگە، و ناوەندی لە قەزای یولی بویە.

زەویلەرزەکە وەقویلی نزیکەی 15 کیلۆمەتر ژیر زەوی توومارکریاس، بەڵام وەگورەی دەرئەنجامەیل سەرتایی هیچ کوشیان یا زیانێگ مادی توومار نەکریاس.

هەماهەنگی گواستنەوە و تووڕەیل پەیوەندی و تووڕ کارەبا لە قەزا و ناوچەیل دەورگرد کاریگەر نەویە، و ژیان رووژانە بە شیوەی ئاسایی وەردەوام بوی.