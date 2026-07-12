زەویلەرزەیل مەڕمەڕە ئیستەنبوڵ خەنە ژیر چەودیاری.. و زانایگ زەویلەرزەیل هەفتەیگ یەکلاییکەر دیاری کەێد
شەفەق نیوز - ئەنقەرە
عوسمان بەکتاش زانای زەویلەرزەیل تورکی دووپات کرد، کە هەفتەی ئایندە ئەرا هەڵسەنگانن گورجی زەویلەرزەیی لە ناوچەی ئیستەنبوڵ دۊای زنجیرەیگ لە زەویلەرزەی بۊچگ لە دەریای مەڕمەڕە یەکلاییکەر بوود.
بەکتاش وت، زنجیرەیگ لە زەویلەرزەی بۊچگ کە هازەیلیان کەمترە لە 3.5 پلە لە گوڵەم ناوڕاس دەریای مەڕمەڕە لەبان قۊلاییەیل ناوەین 6 و 9 کیلۆمەتر توومار کریانە.
زیای کرد، کە ئی جۊرە رۊداوەیلە وەگەرد خوەی نشان دووارە بەشەوکردن فشار لە بەشەیل دیاریکریاگیگ لە زەنەگە لەئەنجام جویلەی سووکیگ کەن.
بەکتاش دیاری کرد، کە "یە هوشدارییگ نییە ئەرا رۊداین زەویلەرزەیگ تون، باوجی سێ تا هەفت رووژ ئایندە لە گرنگترین نیشانە زانستییەیل بوود" چۊ ئەوەگ رووژنامەی "Ekonomim" بڵاوی کرد.
زانای زەویلەرزەیلە باس ئەوە کرد، کە نیشانەی سەرەکی ئەرا پسپۆڕەیل ئەگەر رۊداین زەویلەرزەیگە وە هازیگ زیاتر لە 4 پلە لە ماوەی سێ تا هەفت رووژ ئایندە، ئەوەگ ری وە فامستنیگ خاستر ئەرا رەوش ئیسەی زەنگەگە و سروشت پرۆسەیل ئیسە دەێد.
شارەزاگە داوا کرد کە مەزەنەیل لەبان سیناریۆی یەک زەویلەرزەی ویرانکەر وە هاز زیاتر لە 7 پلە سنووردار نیەکرێد.
دۊنێد کە رەوش زەویلەرزەیی لە دەریای مەڕمەڕە شایەت وەپای چەن سیناریۆییگ وەرەونوا بچوود، و باوەت ئەوەگ ئایا ئەو زەنگە بەسیاگە یا وە یەواشی جویلە کەێد هەوەجە وە مینەکردن زیاتر دیرێد.
دەریای مەڕمەڕە کەفێدە بان زەنگ باکوور ئەنادۆڵ، کە یەکیگە لە گورجترین ناوچە زەویلەرزەییەیل لە جەهان.
دۊای زەویلەرزەیگ کە هازەگەی رەسیە 6.2 پلە لە وەرانوەر کەنارەیل ئیستەنبوڵ لە وەهار ساڵ 2025، زانایەیل تورکی چەودیاریکردن ناوچەگە زیاتر کردن کە وە ئەگەرترین شۊن ئەرا رۊداین زەویلەرزەیگ سەخت ترەک لە نزیک ئیستەنبوڵ دانریەێد.