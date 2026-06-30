پزیشکیان داد لە دەس رەوتیگ ئیرانی کەێد و دووپات کەێد: رێککەفتن وەگەرد واشنتۆن وە هەماهەنگی تەواوە وەگەرد ریبەر

شەفەق نیوز - تاران

مەسعود پزیشکیان، سەرۆک ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە ئەو رێککەفتنە کە وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەنجام دریاگە وە هەماهەنگی تەواو وەگەرد ریبەر باڵا موجتەبا خامنەیی هاتگە، دووپاتیش کرد لەبان ئەوە کە تاران لە دانوسەنینەیل وەگەرد واشنتۆن لە مافەیل یا بەرژەوەندییەیل یا بنەما نیشتمانییەیلی واز نیارێد.

پزیشکیان وتیش کە رێککەفتن وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل وە هەماهەنگی تەواو وەگەرد ریبەر باڵا موجتەبا خامنەیی ئەنجام گرد.

سەرۆک ئیرانی دووپات کرد کە وڵاتەیگەی لە دانوسەنینەیل وەگەرد واشنتۆن لە مافەیل و بەرژەوەندییەیل و بنەما نیشتمانییەیلی لەژیر هەر رەوشیگ واز نیارێد.

وتیش کە جی داخیگە کە رەوتەیلیگ لەناو وڵاتەگە تەقەلای شیوانن وینەی تیم دانوسەنین دەن، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەو رەخنە ناوخۆییەیلە کە حکومەت لەباوەت رێڕەو گفتوگۆیل کەفێدە وەریان.

دۊکە دوشەممە، سەرچەوەیگ ئاگادار لەبان گفتوگۆیل لەناوەین واشنتۆن و تاران، خەوەرداد، کە تیمەیل هونەری لە ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ئمڕوو سێشەممە لە دەوحەی پایتەخت قەتەر گردەو بوون، ئەرا باسکردن میکانیزمەیل جیوەجیکردن یاداشت لەیەکفامستن واژووکریاگ لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

سەرچەوەگە، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز"، وت کە تیمەیل هونەری ئەرکدار کریانە وە شۊنگیری جیوەجیکردن بڕگەیل یاداشت لەیەکفامستن، و ناوجیکەرەیل کەناڵەیل پەیوەندی تایبەت دروس کردنە ئەرا کۆنترۆڵکردن هەر رویداویگ ئەگەری و کەمەوکردن ئاڵووزییەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.