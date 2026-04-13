زانایەیل هوشداری دەن لە کارەساتیگ جەهانی

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

زانایەیل لە پەیمانگای پۆتسدام ئەرا کەشوهەوا هوشداری دان کە شایەت رمیان یەخ کەنداو بوودە مدوو کارەساتیگ کەشوهەوایی کە ئاڵووزییەیل کەشوهەوا و بەرزەوبوینیگ ناهەوسەنگ لە پلەیل گەرمی وە شیوەیگ جەهانی لەخوەی بگرێد.

و وەگورەی لێکۆڵینەوەگە، هاتێ رمیان یەخ کەنداو ئەنجام بیەێد وە بەرزەوبوین تێکڕای پلەی گەرمی زەوی وە نزیکەی 0.2 پلەی سەدی.

و زانایەیل وە وەکارهاوردن نموونەسازی کۆمپیوتەری، ئەوە چەسپانن کە رمیان ئی یەخە شایەت بوودە مدوو ئازادکردن بڕەیل گەورەیگ لە کاربۆن هەڵگیریاگ ئیسە لە قۊلایی زەریاگەیل.

ماتیۆ ویلیت توێژەر وت: "ئی ئاڵشتوینە لە پلەیل گەرمی لە ئازادکردن بڕەیل گەورەیگ لە کاربۆن لە زەریای باشووری لە ئەنجام زیایبوین تێکەڵبوین ئاوەگە پەیا بوود، کە ئەنجام دەێد وە بانەوهاتن ئاوە قۊلەیل دەوڵەمەن وە کاربۆن ئەرا روی ئاوەگە".

لێکۆڵینەوەگە نشان دەێد کە لەبان رویداین بڕیگ لە هەوسەنگی لە ئەنجام نزمەوبوین پلەیل گەرمی لە ئەوروپا، بەڵام پلەیل گەرمی لە نیمەی باکوور زەوی وە شیوەیگ تون نزمەو بوون، لە وەختیگ کیشوەر جەمسەری باشووری ئاڵشتبوین گەرمی جیاجیا وەخوەی دوینێد، کە شایەت نزمەوبوینیگ لە بڕیگ لە ناوچەیل و بەرزەوبوینیگ لە ناوچەیل ترەک وەپای میکانیزمەیل خڕخواردن زەریایەیل و وا لەخوەی بگرێد.