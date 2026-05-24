رووشنایی سەوز لە ریبەر ئیرانییەوە ئەرا رێککەفتن وەرد واشنتۆن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەرپرسیگ ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە رەسین وە رێککەفتنیگ کۆتایی وەگەرد ئیران لە رووژ یەکشەممەی ئایندە دیارە کە دویرە لە راسی، لە وەختیگ دیاری کرد دا کە موجتەبا خامنەئی ریبەر ئیرانی رەزامەنی لەبان دۊایین رێککەفتن داگە.

وەرپرسەگە ئەرا ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" ئەمریکی وت: دۆسیەیل و داڕشتنەیلیگ هەس کە هێمان هەوەجەی یەکلاییکردن لەناوەین هەردوگ لایەن دیرن، وتیش: بڕیگ لە دەسەواژەیل گرنگییگ گەورە ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیلە نیەۊنن لە وەختیگ ئیران وە داڕشتنەیل ترەک پابەندە.

هەن وت ناکۆکییەیل ئیسە لە دەور وردەکارییە کۆتاییەیل ئەرا یاداشت لەیەکفامستن گەردن، و دیاری کرد کە رژیم ئیرانی وە فۆرم ئیسەی خوەی وە زویوەزوی نیەجویلێد، و چەوەڕی کریەێد کە پرۆسەی تەواوکردن رەزامەنییە پۊیستەیل چەن رووژیگ بکیشێد.

وەرپرسە ئەمریکییەگە وتیش: ریبەر ئیرانی، وەپای ئەوەگ کە لەلی فامستیمن رەزامەنی داگە لەبان چوارچیوەی گشتی و فراوان ئەرا رێککەفتنەگە، و پرسیار دیارەگە لە ئیسە خوەی لەوە نۊنێد کە ئایا یاداشت لەیەکفامستن وەراسی رەسێدە رێککەفتنیگ کۆتایی پابەندکەر لەناوەین هەردوو لاگە.

لە وەختیگ "فۆکس نیوز"، لە وەرپرسیگ باڵای ئەمریکی وت: چەودیاری وازهاوردنەیل ئیرانی جدی و بیپیشینە لەباوەت دۆسیەی پیتاندن ئەتۆمی کردیمن، و پلانەگەی ئیمە رەفتارکردن وەگەرد تەواوی یەدەگ ئیران لە مادە پیتانریاگەیل لەخوەی گرێد.

وەرپرسەگە هەمیش وت: ئیمە رەت چەسپیان هەر باجیگ ئەرا رەدبوین لە گەروو هورمز کەیمن و ئی وژاردە ئەرا ئیمە قەبووڵ نیەکریەێد.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، لێدوانیگ لەبان دانوسەنین لەناوەین ئەمریکا و ئیران دا، و دووپات کرد کە ئەو رێککەفتنە کە ئیسە لەبانی دانوسەنین کەیمن وەگەرد ئیران وە تەواوی جیاوازە لە رێککەفتنە گەنەکەی ئۆباما،.

ئی لێدوان ترەمپە دۊای ئەوە تێد کە دۊکە شەممە راگەیان کە رەسینەسە رێککەفتنیگ سەرەتایی وەگەرد ئیران، کە وازکردن گەروو هورمز لەخوەی گرێد.