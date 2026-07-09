گەرمترین مانگ حوزەیران لە میژوو خوەرئاوای ئەوروپا
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
زانایەیل یەکیەتی ئەوروپا، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کردن خوەرئاوای ئەوروپا گەرمترین مانگ حوزەیران لە مێژوو توومار کردیە، دویای ئەو شەپوول گەرما وەرچەوە کە لە کۆتایی مانگ ناوچەگە گردیەسە، و بویە مدوو گیچەڵ لە کارەبا و وسیان خوەنین لە چەن وڵاتیگ.
خزمەتگوزاری "کۆپێرنیکۆس" ئەرا چەودیری ئاڵشتکاری کەشوهەوا ک سەر وە یەکیەتی ئەوروپاس، لە بڵاوکراوە مانگانەگەی وت: مانگ حوزەیران 2026 دویەمین گەرمترین مانگ حوزەیران بویە لە ئاست جەهان، بەرزترین پلەی گەرمی رووی دەریای لەو مانگە توومار کردگە لە وەخت دەس کردن وە توومارکردن داتایەیل.
داتایەیل دەرخسن تێکڕای پلەی گەرمی لە خوەرئاوا ئەوروپا رەسیە 20.74 پلەی سیلیزی، کە زیاتر لە 3 پلە بەرزەو بویە بەراورد وە تێکڕای ساڵەیل 1991 تا 2020.
بەشەگە، وە پای قسەی کۆپێرنیکۆس، ئیسپانیا و بەریتانیا تا ئیتاڵیا و ئەڵمانیا و بەشیگ لە نەمسا گردیەسە وەر، ک لە سەرەتا ساڵەو تا ئیسە سێ شەپوول گەرمای توند لە ماوەی سێ مانگ کەفتیەسەوەریان، و وڵاتەیل ئیسپانیا و پورتوگال لەی هەفتە وەرەوڕوی شەپوول گەرمای نوویگ بوون.
سامانسا بۆرجیس، وەرپرس ستراتیژی لە ناوەن ئەوروپی ئەرا مەزەنەیل کەشوهەوایی مامناوەن، وت: مانگ حوزەیران "قەوارەی ئەو گۆڕانە دەرخس کە کەشوهەوا وەخوەی دی"، و دووپاتکرد ئەنجامەگە "شەپوول گەرمای توندتر، زەریاگەیل گەرمتر، و رخداری زیاتر ئەرا بان دانشتگەیل و سیستمەیل ژینگەیی و ژێرخانەیل لە ئەوروپا و ناوچەیل تریگ لە جەهان" لێ کەفتگە.