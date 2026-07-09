‏گەرمترین مانگ حوزەیران لە میژوو خوەرئاوای ئەوروپا

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏زانایەیل یەکیەتی ئەوروپا، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کردن خوەرئاوای ئەوروپا گەرمترین مانگ حوزەیران لە مێژوو توومار کردیە، دویای ئەو شەپوول گەرما وەرچەوە کە لە کۆتایی مانگ ناوچەگە گردیەسە، و بویە مدوو گیچەڵ لە کارەبا و وسیان خوەنین لە چەن وڵاتیگ.

‏خزمەتگوزاری "کۆپێرنیکۆس" ئەرا چەودیری ئاڵشتکاری کەشوهەوا ک سەر وە یەکیەتی ئەوروپاس، لە بڵاوکراوە مانگانەگەی وت: مانگ حوزەیران 2026 دویەمین گەرمترین مانگ حوزەیران بویە لە ئاست جەهان، بەرزترین پلەی گەرمی رووی دەریای لەو مانگە توومار کردگە لە وەخت دەس کردن وە توومارکردن داتایەیل.

‏داتایەیل دەرخسن تێکڕای پلەی گەرمی لە خوەرئاوا ئەوروپا رەسیە 20.74 پلەی سیلیزی، کە زیاتر لە 3 پلە بەرزەو بویە بەراورد وە تێکڕای ساڵەیل 1991 تا 2020.

‏بەشەگە، وە پای قسەی کۆپێرنیکۆس، ئیسپانیا و بەریتانیا تا ئیتاڵیا و ئەڵمانیا و بەشیگ لە نەمسا گردیەسە وەر، ک لە سەرەتا ساڵەو تا ئیسە سێ شەپوول گەرمای توند لە ماوەی سێ مانگ کەفتیەسەوەریان، و وڵاتەیل ئیسپانیا و پورتوگال لەی هەفتە وەرەوڕوی شەپوول گەرمای نوویگ بوون.

‏سامانسا بۆرجیس، وەرپرس ستراتیژی لە ناوەن ئەوروپی ئەرا مەزەنەیل کەشوهەوایی مامناوەن، وت: مانگ حوزەیران "قەوارەی ئەو گۆڕانە دەرخس کە کەشوهەوا وەخوەی دی"، و دووپاتکرد ئەنجامەگە "شەپوول گەرمای توندتر، زەریاگەیل گەرمتر، و رخداری زیاتر ئەرا بان دانشتگەیل و سیستمەیل ژینگەیی و ژێرخانەیل لە ئەوروپا و ناوچەیل تریگ لە جەهان" لێ کەفتگە.

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