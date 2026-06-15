راگەیانن ئیرانی: هورمز رووژ جومعە واز کریەێد و وەرگردن باج دۊای 60 رووژ بوود

شەفەق نیوز - تاران

سەرچەوەیگ ئیرانی ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد ک پرۆسەی دووارە وازکردن گەروو هورمز دۊای واژووکردن یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ک بڕیارە رووژ جومعەی بانان دەس وەکار بکەێد، و دیاری کرد ک ناکۆکییەیل لەبان بڕیگ لە بەندەیل تا دۊایین مەوقەیگ وەرجە راگەیانن رێککەفتنەگە وەردەوام بۊ.

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە زوان سەرچەوەگەو وت ک سەرۆک ئەمریکی دوناڵد ترەمپ رکداری کردیاد لەبان وازکردن گەروو هورمز و لادان گەمارۆی چەسپیاگ لەبان ئیران وە شیوەیگ هاوەخت و دەسوەجی وەگەرد راگەیانن لەیەکفامستن، باوجی تاران ئی پێشنیارە رەت کردەو.

وتیش ک ترەمپ لە بڵاوکریاییگ وەرین راگەیان ک وازکردن گەرووەگە و لادان گەمارۆگە هاوەخت بوود، وەرجە ئەوە ک دەسکاری لەلی بکەێد دۊای وشیارکردنیگ ئیرانی لەڕێ ناوجیکەر پاکستانی، تا دۊاتر دووپات بکەێد ک دووارە وازکردن گەروو هورمز دۊای رووژ جومعە جیوەجی بوود.

سەرچەوەگە ۆیا5 کردە ک گفتوگۆیل باس و خواس فرەیگ لەبان بەندەیل یاداشت لەیەکفامستن تا دۊایین دەقەیل وەخوەی دی، وتیش ک دەسکاری لەبان شمارەیگ لە بەندەیل وە داوای ئیرانی کریاس.

هەمیش وت ک بەند یەکەم لە یاداشتەگە دەسەواژەی "مسۆگەرکردن سەروەری و ریزگردن لە یەکپارچەیی زەوییەیل لوبنانی" ئەرا ناوی زیای کریا دۊای ناڕەزایەتی ئیران لەبان شیوازە کۊنەگە، لە وەختیگ ئەرا بەند پڵنجەم دەقیگ زیای کریا ک وەرپرسایەتی "وەڕێوەبردن خزمەتگوزارییەیل دەریاوانی لە گەروو هورمز" دەێدە دەس ئیران و سەڵتەنەی عومان.

سەرچەوەگە دیاری کرد ک رێککەفتنەگە زوور لەوەیش کردگە ک کەشتییە رەدبۊیەیل لە دان باج رەدبۊن لە گەرووەگە ئەرا ماوەی 60 رووژ بوەخشریەن، وە مەرجیگ ئیران دەس بکەێد وە وەرگردن رسووم دۊای کووتاییهاتن ئی ماوە.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، جیگر وەزیر دەیشت ئیرانی کازم غەریب ئابادی، تەواوکردن دەق یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل راگەیان، و دووپات کرد ک دوو رێککەفتن دەسوەجی لە شەوەکی ئمڕوو چنە ئاست جیوەجیکردن.

غەریب ئابادی، لە لێدوانیگ ئەرا تەلەڤزیۆن ئیرانی وت ک ریڕەو گفتوگۆیل ماوەیگ دریژ کیشا، و وە ناوجیکردن پاکستان و قەتەر بۊ، و شاندیگ قەتەری دۊکە رەسیە ئیران و گفتوگۆیلیگ جیوەجی کرد ک نزیکەی 15 سەعات وەپی چگ.