ئیران وسيان ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلی دژوە ئیسرائیل راگەینێد
شەفەق نیوز - تاران
بارەگای خاتەم ئەنبیا ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە وسانن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلی دژوە ئیسرائیل، وە دووپاتکردن ئەوە کە لە ئەگەر وەردەوامبۊن دەسدریژییەیل وە تایبەت لە باشوور لوبنان، وەڵام تاران فرەتر تونترەو بوود.
سەعاتەیل دۊایین لە ئمڕوو دووشەممە، گرژەوبۊنیگ سەربازی وەردەوام وەخوەیان دین لەناوەین ئیران و ئیسرائیل، کە گورزەیل و تەقینەوەیل لە چەن شاریگ ئیرانی گدتە خوەی، لە ناو هوشدارییەیل هاوبەش لەباوەت فراوانکردن بازنەی جەنگ.
هەرلیوا، سوپای ئیسرائیلی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە چەودیاریکردن وەشیان بڕ نوویگ لە موشەکەیل لە ئیرانەو وەرەو ئیسرائیل، وە دووپاتکردن کاراکردن فیکەی هوشداری لە ناوچەیل فراوانیگ لە ناوڕاس وڵاتەگە و قودس.
لە وەختیگ، ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی خەوەردا کە چەک ئاسمانی دوو خول لە پەلامارەیل لەناو ئیران جیوەجی کردگە، کە ئامانجگردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی لە تاران و ناوڕاس و خوەرئاوای وڵاتەگە، بیجگە لە ئامانجگردن دامەزراوەیگ ئەرا پترۆکیمیاییەیل لە ئەهواز لە باشوور خوەرئاوا ئیران.