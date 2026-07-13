ئیران پەلامارداین بنکە و دامەزراوەیل ئەمریکی لە کوەیت و ئوردن و بەحرەین و عومان راگەیەنێد

شەفەق نیوز - تاران

ئمڕوو دوشەممە، سوپای پاسداران ئیرانی، جیوەجیکردن پەلامارەیل وە مووشەک و درۆنەیل راگەیان کە بنکەی ئەحمەد جابر لە کوەیت، و بنکەی ئەمیر حەسەن ئاسمانی لە ئوردن کردنەسە ئامانج، بیجگە لە دامەزراوە و ژیرخانەیل سەر وە سوپای ئەمریکی لە ناوچەی جفیر لە بەحرەین، لە پاڵ سیستەمەیل رادار لە سوڵتاننشین عومان.

سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت تەنگەی هورمز "بەشیگە لە سەروەری ئیرانی"، و دووپات کرد کە "تاکە ری ئەرا دووارە وازکردنی خوەی لە کووتاییهاوردن وە دەسوەردانەیل سوپای ئەمریکی و رێزگردن لە سەروەری دەوڵەتەیل زاڵ لەبانی دۊنێدەو".

زیای کرد کە "وەردەوامبۊن دەسوەردانەیل ئەمریکی لە تەنگەی هورمز بوودە هوکار رۊداوەیل گەورەتر لە کەرت نەفت و غاز جەهانی"، و هیزەیل ئەمریکی وە کردنە ئامانج پەمپیگ ئاو کشتوکاڵی لە شار ماهشەهر لە باشوور خوەرئاوای ئیران توومەتبار کرد.

لە وەرانوەریش، سوپای کوەیتی راگەیان کە هیزە چەکدارەیل "ئیرنگە نواگیری ئامانجەیل ئاسمانی دژمەن لەناو ئاسمان کوەیتی کەن"، و دیاری کرد کە دەنگ تەقینەوەیلە کە ژنەفیانە "لەئەنجام وەرگردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانییە ئەرا پەلامارەیل دژمەن".

هەرلیوا، سوپای ئوردنی، وەرگردن و وەخوارخستن خوار چوار مووشەک راگەیان کە چگنەسە ناو ئاسمان ئوردن و لە خاک ئیرانییەو هاتنە.

دەسەڵاتەیل ئیرانی، ئیوارەی یەکشەممە، کوشیان وەرپرسیگ لە کەرت پەیوەندییەیل و زەخمداربۊن دوو کەس ترەک لەئەنجام پەلاماریگ ئەمریکی راگەیانن کە دوورگەی فارور سەر وە قەزای بەندەر لنجە لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور وڵاتەگە کردیەسە ئامانج. هەرلیوا حاکم قشم لە باشوور ئیران، وەپای "ئیرنا"، وت کە لای کەمەو 10 گولە داگە لە دوورگەگە، و دووپات کرد کە ئامانجەیل سەربازی بۊنە و هیچ زیانیگ لەناوی توومار نەکریاس.