ئیران دانوسەنین وەگەرد ئەمریکا وسنێد: ئەرا پیشێلکارییگ نوو ئامادە نییمن

شەفەق نیوز - تاران

ئمڕوو شەممە، ئیران راگەیان کە ئەرا وەردەوامبۊن لە دانوسەنین وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئامادە نییە، و لە نووترین ئاڵووزی ناوەین هەردوگ لا، توومەتبار واشنتۆن کرد وە پابەندنەوین وە بڕگەیل یاداشت لەیەکفامستن ئیسلام ئاباد.

تەلەفزیۆن ئیرانی فەرمی باس ئەوە کرد، کە تاران "لەوەر پابەندنەوین ویلایەتە یەکگرتگەیل وە لەیەکفامستن ئیسلام ئاباد، ئەرا وەردەوامبۊن لە دانوسەنین ئامادە نییە".

لەی چوارچیوە، عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیرانی وت، کە ئیران "تا ئیسە پەیمانەیلی جیوەجی کردگە"، و توومەتبار وەزیر گەنجینەی ئەمریکی کرد وە پیشێلکردن بڕگەی نۆهەم لە یاداشت لەیەکفامستن.

عەراقچی، لە پۆستیگ لەبان سەکوو ئێکس زیای کرد، کە "ئی پیشێلکارییەیلە دۊای پیشێلکاری و هەڵەیل ترەک کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەنجامیان دایە تیەێد"، و دووپات کرد کە "پابەندبۊن تەنیا وە شیوەیگ هاوبەش وەدی تیەێد".