ئۆکرانیا بارهەڵگریگ نەفت روسی لە دەریای سیا وە ئامانج گرد
شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ
یوری سلیوسار، پارێزگار ناوچەی رۆستۆفی رووسی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان، فرۆکەیگ بێ سەرنشین ئۆکرانی پەلامار تانكەریگ دا لە وەخت چگنی ئەرا ناو کەناڵ دەریاچەی ئازۆف کە وەگەرد دەریای سیا وە یەک گرێد.
سلیوسار لە ری ئەپڵیکەیش "تێلەگرام" وت: ئەو ئاگرە کە لە ئەنجام پەلامارەگە هیزگردیە، کۆنترۆڵ کریاس و "هویچ رخداریگ ئەرا رشیان نەفت نییە، چوینکە تانكەرەگە چووڵ بۊیە"، و دیاری کرد هویچ زەرد گیانییگ نەویە.
لە ماوەیل دویاییە، سوپای ئۆکرانیا پەلامار زیاتر لە 40 تانكەر رووسی لە دێریاچەی ئازۆف دا، لە چوارچمگ ئەو کەمپینە ک کیێڤ ئەرا پەکخستن وەرگردن سزەمەنی ئەرا هێزەیل رووسی و گۆشەگیرکردن نیمە دوورگەی قرم ـ ک مۆسکۆ کۆنترۆڵی کەێد ـ باس لەلی کەێد.