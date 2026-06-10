دەسکريا وە گورزەیل ئەمریکی لەبان ئیران

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، شەوەکی پەنجشەممە، خەوەردان لە رۊداین تەقینەوەیلیگ لە پارێزگای هورموزگان لە باشوور ئیران، کە وتن لەئەنجام گورزەیل ئەمریکا بۊە کە ئامانجەیلیگ لەو پارێزگایە گردیەسەو کە دێدە بان گەروو هورمز.

ئاژانس "میهر" ئیرانی باس لەوە کرد کە دەنگ رممەیلیگ لە شار سیریک لە پارێزگای هورموزگان ژنەفياس، لە وەختیگ میدیایەیل تریەک لە راگەیانن ئیرانی باس لە پەلاماردان ناوچەیلیگ لە باشوور وڵاتەگە کردن، وەگەرد ژنەفتن دەنگەیلیگ لە دوورگەی کیش.

هەرلیوا، راپۆرتەیل راگەیانن خەوەردان لە ژنەفتن چالاکییگ ئەرا وەرگری ئاسمانی لە خوەرئاوای تاران پایتەخت، بیجگە لە کاراکردن وەرگری ئاسمانی لە کۆمەڵگەی پێترۆکیمیایی عەسلوویە لە بوشەهر، وەبی دەرچگن هیچ ئاماریگ فەرمی دەسوەجی لەباوەت سروشت ئامانجەیل یا قەوارەی زەرەدەیلی.

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە سەرچەوەیگ سەربازیەو وت: هیزەیل ئیرانی هێمان هانە ئامادەباشی تەواویگ.

لە ئیسرائیل، کەناڵ 12 باس لەوە کرد کە سوپای ئیسرائیلی ئاست ئامادەباشی خوەی بەرزەو کردگە ئەرا سازبوین وەرانوەر ئەگەر دەسەوکردن وە جەنگ وەگەرد ئیران.

ئی پیشهاتەیلە دۊای چەن سەعاتیگ تیەن لە هەڕەشەکردن سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ ئەرا وەشانن گورزەیل نوویگ دژوە ئیران، هەناێ وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل پەلامار تاران دەێد "وە هازیگ گەورا" ئەگەر نەڕەسنە رێککەفتن ئاشتيیگ.

هەرلیوا، وەزیر جەنگ ئەمریکی پیت هیگسێس راگەیان کە وڵاتەگەی پەلامار "دامەزراوەیل سەرەکی" لە ئیران کەێد.

یەیش دۊای رووژیگ تیەێد لە جیوەجیکردن گورزەیل ئەمریکی ئەرا بان شوینەیل وەرگری ئاسمانی و وێستگەيل کۆنترۆڵ و رادارەیل چەوەدیاری ئیرانی لە نزیک گەروو هورمز، و ئەو ئۆپەراسیۆنە وە وەڵامیگ باس کریا لەبان وەخوارخستن هەلیکۆپتەرە ئەمریکیەگە و ئامانجگردن هیزەیل و دەرياوانی بازرگانی لە ناوچەگە.