دەسەڵاتدارەیل فەڕەنسا 12 هەزار کەس دویرەوخەن وەمدوو هیزگردن ئاگر لە دارسانەیل
شەفەق نیوز ـ پاریس
دەسەڵاتدارەیل فەڕەنسا، ئمڕوو پەنجشەممە،وەلای کەم 12 هەزار کەس دویرەوخستن لەوەر ئەو ئاگر دارسانەیلە کە فراوانەوبوود لە باشوور خوەرئاوای وڵات.
دەزگا راگەیاننەیل فەڕەنسا خەوەردان ئاگرەگە چەن رووژیگە لە دارسانەیل هیزگردیە یەیش هیشتیە دەسەڵاتدارەیل دانشتگ ئاوایەیل نزیک لەلی چووڵەوبکەن دویای ئەوەگ فراوانەوبوی.
رووژ پەسی پێرەکە سێشەممە، دوو لە پیایەیل ئاگر کپەوکەر فەڕەنسی گیان لەدەسدان مەوقەی وەڕەوڕویبوین ئەو ئاگرەیلە کە لە ناوچەی غیروند باشوور خوەرئاوا فەڕەنسا هیزگردیە.