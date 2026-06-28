دۊای گورزەیل ئەمریکی.. ئیران شەرمەزار شکانن ئاگربەس کەێد
شەفەق نیوز - تاران
وەزارەت دەیشت ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، ئەو پەلامارە ئاسمانییە ئەمریکییەیلە کە شەوەکی زۊ یەکشەممە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج، وە شکاننیگ ئاشکرا ئەرا بڕگەی یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستن ئیسلام ئاباد وەسف کرد، و دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل کەمترین گرنگی یا دڵنیایی وە پابەندییەیلی نەیرێد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس "فارس" ئیرانی بڵاوی کرد، وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل کەمترین گرنگی یا دڵنیایی وە پابەندییەیلی نەیرێد، و شکانن پەیمانەیل بەشیگە لە سروشتی، و دیاری کرد کە پەلامارە ئاسمانییەیل دۊایی شکانن دووباربۊە ئەرا ئەو لەیەکفامستنە کە ئامانج دیرن ئەرا کووتاییهاوردن وە جەنگ.
ویلایەتە یەکگرتگەیل، رووژ یەکشەممە، پەلامارەیل ئاسمانی نوویگ لەبان شوینەیلیگ لەناو ئیران وەشان، جویر وەڵامیگ ئەرا پەلاماریگ وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە کەشتییگ نەفتکیش لە نزیک تەنگەی هورمز کردە ئامانج، لە وەختیگ سوپای پاسداران ئیرانی راگەیان کە وەڵام دەێدەو وە وەشانن گورز لەبان شوینە سەربازییە ئەمریکییەیل لە کوەیت و بەحرەین.
لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو تروس سۆشیاڵ، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هوشیاری دادە ئیران لە وەردەوامبۊن لە ئاڵووزییەیل، و وت کە واشنتۆن هاتێ ناچار بوود ئەرا تەواوکردن ئەرکەگە وە سەربازی ئەگەر پەلامارەیل وەردەوام بوون.