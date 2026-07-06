دۊایین ئامار لە کۆنگۆ.. زیاتر لە 500 مردن وە ڤایرۆس ئیبۆلا

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

ئامار گیان لەدەسداینەیل تەو ئیبۆلا لە کۆمار کۆنگۆی دیموکرات 500 کەس رەد کرد، وەپای راپۆرتیگ کە لە دەسەڵاتەیل وڵاتەگە دەرچگە.

و ئاژانس هەواڵەیل کۆنگۆیی (ACP) باس ئەوە کرد کە "شمارە سەرەکییەیلە نشان وە خاسەوبۊن 253 بیمار کەن، و 1561 بیمار دووپاتکریاگ، کە لەناویان 506 گیان لەدەسداین هەس، و 628 بیماریش هانە ژیر چارەسەر".

دەسەڵاتەیل لە کۆمار کۆنگۆی دیموکرات مەزەنەی ریژەی گیان لەدەسداینەیل لەوەر ڤایرۆسەگە وە 32.4% کەن.

و ریخریاگ تەندروسی جەهانی بڵاوبۊن ئیبۆلا لە کۆنگۆ و ئۆگەندا وە رەوش لەناکاو تەندروسی گشتی راگەیان، لەوەر ئەو رخداریە کە ڤایرۆسەگە لەبان دەوڵەتەیل هاوسا دروسی کەێد، لە وەختیگ ریخریایەگە هەڵسەنگانن ئەرا ئاست رخباری هەرێمی لە بڵاوبۊنە ڤایرۆسەگە وە "بەرز" نەێد.