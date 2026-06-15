دۊای رێککەفتن ئەمریکی ئیراني.. هەڵگریگ غاز لە گەروو هورمز وەرەو خوەرهەڵات رەد بوود

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

ئاژانس "رۆیتەرز"، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا ک هەڵگریگ غاز سروشتی شلەوکریاگ لە گەروو هورمز وەرەو خوەرهەڵات رەد بۊیە، لە یەکەم نیشانە ئەرا ئاساییەوبوین جۊلەی دەریاوانی دۊای رەسین وە رێککەفتن لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران.

ئاژانسەگە لە داتایەیل چەودیاریکردن کەشتییەیل بارکردن، ک هەڵگرەگە دریژە وە ریڕەو خوەی لەڕی گەرووە ستراتیژییەگە دا ک کەنداو عەرەبی وە کەنداو عومان و دەریای عەرەب بەسێد.

رەدبوین هەڵگرەگە دۊای ماوەیگ لە ئاڵووزییە ئەمنی و سەربازییەیل تیەێد ک کاریگەری لەبان جۊلەی کەشتییە بازرگانییەیل و هەڵگرەیل وزە لە ریڕەوە ئاوییە گرنگەگە داشت، ک یەکیگ لە گرنگترین ریەیل بارکردن نەفت و غاز لە جەهان هەژمار کریەێد.

سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی، ک وڵاتەگەی رۆڵ ناوجیکردن لەناوەین هەردوگ لایەنەگە دی، راگەیان ک ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رووژ جومعەی بانان لەبان یاداشت لەیەکفامستن لە سویسرا واژوو کەن، لە وەختیگ سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ دووپات کرد ک گەروو هورمز دووارە واز کریەێد و ئەو گەمارۆ دەریاییە چەسپیایە لەبان بەندەرەیل ئیراني کووتایی وەپی تیەێد.

وەپای رەشنویس رێککەفتنەگە ک ئاژانس "میهر" ئیراني هاوردیەسەی، دووارە وازکردن گەروو هورمز لە ماوەی 30 رووژ وەپای ریکخستنەیل رێککەفتگ لەبانی جیوەجی بوود، وە مەرجیگ گفتوگۆیلە لە ماوەی وسانن تەقەکردن ک رەسێدە 60 رووژ وەردەوام بوود ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ گشتگیرتر.