‏دویای پەلامارەیل نزیک هورمز.. ٤ کەشتی نەفت و گاز لە رەدبوین چنە دویا

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏داتایەیل چەودێریی کەشتییەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 4 کەشتیی نەفت و گاز لە تەقەلای رەدبوین گەرووی هورمز چگنەو دویا، یەش دویای ئەوەگ پەلامارەیل ئەرای کەشتییەیل لەو رێڕەوە ئاوە ستراتیژییە نووەوبوی.

‏وەپای ئاژانس "رۆیتەرز"، ئاڵشتکردن رێڕەو ئێ کەشتییەیلە دویای ئەوە هات کە کەشتییگ گاز سروشتی شل قەتەری و کەشتییگ نەفتی خام کە پەرچەم سعودیە بەرزەوکردۊد تویش زەرەدهاتن لە نزیک گەرووەگە لە رووژ سێشەممە، یەش وەمدوو ئامانجگرنیان وە موشەک ئیرانی.

‏وەپای وردەکارییەیل سەرەتایی، کەشتیی گاز سروشتی شل قەتەری، کە ناوی "الرکیات"ـە، تویش کەلەمەداریبوی لە لای چەپی مەوقەی رەدبوین وە گەرووەگە، یەش بویە هووکار هیزگردن ئاگر لە نزیک وتاق مەکینەیل و رخداری لە تەقینەوە، هەمیش راگەیان سەرنشینەیل بیوەین و کەسەیل ناوی دەرکریانە.

‏هەمیش کەشتیی نەفتی سعودیە "ودیان" تویش زەرەد بوی لە وەرانوەر کەناراوەیل عومان لە وەخت رەدبوین لە ناوچەگە.

‏قەتەر و سعودیە ئیران وەرپرس پەلامارەیلە هەڵگردن، لە وەرانوەر وەزارەت دەرەوەی ئیران وت ئەو کەشتییەیلە کە لە رێڕەوەیل هەماهەنگی نەکریای وەکار بارن یا دەسکاری سیستمەیل چەودێری کەن، خوەیان خەنە رخداری نواگیری تەقەلای تەهران کەن ئەرا ئاسانکاریی رەدبوینیگ بیوەی لە گەرووەگە.

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