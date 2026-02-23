دروشمەیل دژوە دەسەڵات لەناو زانکۆیل ئیران وەگەرد سەرتای وەرز خوەنەواری

شەفەق نیوز – تەهران

ناڕەزایەتیەیل خوەنەوارەیل لە چەن زانکۆیگ لە تەهران پایتەخت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، ئەرا سێیەم رووژی وەردەوام بوی، وەگەرد دەسکردن وەرز خوەنستن نوو لە 21 شوبات، کە شارەگە گردەوبوین خوەنەواری وەخوەی دی، کە لەناوی دروشم دژ وە دەسەڵات و ریبەر باڵا وتیا.

وەگورەی ڕاپۆرتەیل، خوەنەوارەیل دویەت لە زانکۆی زەهرا، گردەوبوینێگ رێکخستن، کە دروشمەیل لەوانە: ئیمە کوشیان نەیایمنە تا سازش فەرماندەیەگ بکوش بکەیمن، یا مەترسن مەترسن، ئیمە گشتمان هایمنە یەکەو، وتن.

هەرلیوا زانکۆی شەریف سنەعتی گردەوبوین خوەنەوارەیل وەخوەی دی کە لەناوی یاد کوشیان ناڕەزایەتیەیل مانگ کانوون دویەم کریا، وەگەرد بڵاوەبوین ئاسایش ناو زانکۆ.

لە زانکۆی تەهرانیش، خوەنەوارەیل رێوڕەسم پرسە ئەرا خوەنەوارەیل رها بەهلولی پور کردن، کە لە ناڕەزایەتیەیل کانوون دویەم کوشیان، وەگورەی ڕاپۆرتەیل.

بەشدارەیل دروشمەیل رددان، گرنگترینیان: «ژن، ژیان، ئازادی»، و «مەرگ ئەرا دیکتاتۆر»، و «ئەگەر یەک کەس کوشیا، هەزار کەس لە شوینی هەس».

وەپەی وێنەڤیدیۆ بڵاوکریاگەیل، ئەو جویلەکردنە درویژەو بوی وەرەو زانکۆی ئیران ئەرا زانست و تەکنەلۆژیا، زانکۆی ئەمیرکەبیر سنەعتی، زانکۆی بەهشتی، هەرلیوا زانکۆیگ لە شار مەشهد.

ڕاپۆرتەیل نشان دان کە بەشیگ لە گردەوبوینەیل وەردەوەردەی ناوەین خوەنەوارەیل قوتابیەیل دژو دەسەڵات و خوەنەوارەیل پشتیوانی رژیم وەخوەی دی، لەوانە ئەندامەیل باسیج خوەنەوارەیل لە ناو زانکۆ.

لە لای خوەییش، پەیوەندی گشتی زانکۆی شەریف سنەعتی راگەیان کە چەن خوەنەواریگ لە دویای دوو رووژ ناڕەزایەتی، لە دەسکردن وە دەوام زانکۆ ریگری لەلییان کریەێد، وەپەی ئاشکرایکردن شمارەیان یا ماوەی بڕیارەگە.

ئی پێشەهاتەیلە لە وەختیگ تیەن کە تەنگەتاوەری دووارە گلەو خواردیە ئەرا زانکۆیەیل ئیران وەگەرد دەسکردن وە وەرز خوەنەواری وەرد وەردەوامبوین کاریگەری ناڕەزایەتیەیل مانگ کانوون دویەم کە لە چەن شاریگ وڵات روی دا.