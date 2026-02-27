"جيراڵد فۆرد" رەسیە ئیسرائيل

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

جيراڵد فۆرد فڕۆکەهەڵگرەگەی ئەمریکا، کە پیشکەفتگترینە لە جیهان، وەگەرد گرووپ پەلاماردەری، رەسیە ئیسرائیل.

باڵ ئاسمانی گەورەترین فڕۆکەهەڵگر لە جیهان 75 فرۆکەی جەنگی دیرێد، لەناویان بڕیگ لە فرۆکەیل ئەف-35 سی و ئەف -18.

جیاوازیەیل سەرەکیی کەفتیەسە ئەو شوینەیلە لەناوی کە هیلێد رووژانە 150 دەرچگن ئاسمانی جیوەجی بکەێد، وەرانەور 120 دەرچگن ئاسمانی ئەرا فرۆکەهەڵگر ئیبراهام لينكولن، کە ئیرنگە لە خەلیج عومان وەگەرد سێ ویرانکەر مووشەکی و بنئاوی و کەشتیەیلیگ ترەک جیگیرە.

وەرانەور ئەوە، هیز ئەرکەیل جيراڵد فۆرد شەش ویرانکەر مووشەکی دیرێد، و یەک فرۆکەهەڵگر کە وەناو 38مین سەرۆک ئەمریکا نریاس، هەزاران لە سەربازەیل دەریاوانی هاناوی، و دوو سەکوو مووشەک دژوە فرۆکەیل دیرێد، و دووانیش ئەرا مووشەک زەوی - ئاسمان لە مارکەی رام، و دوو سیستەم رادار جیاجیا، و سیستەمەیل چەکەیل وەرگریکردن جویر سیستەم فالانكس، و لویلەی رزکردن گولەی 25 ملم، و چوار سیستەم رزکردن سەنگین لە چین ئەم 2 براونینگ.

وەبی ئی بارە، کیش فرۆکەهەڵگر جيراڵد فۆرد رەسێدە 100 هەزار تۆن، وە درویژیی 337 مەترە وەپانی 78 مەتر.

تونی رانینی لەناو دەریا رەسێدە 56 کیلۆمەتر لە ساعەتیگ، و دویای دوو هەفتە لە وەرگردن فەرمان وەجیهیشتن دەریای کاریبی رەسیە ئیسرائیل، دویای بەشداریکردن فرۆکەیلی لە ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن نیکۆلاس مادورۆ سەرۆک ڤەنزوێلا.