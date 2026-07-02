تەندروسی جیهانی کۆتایی هاتن وەڤایرۆس "هانتا" راگەیان
2026-07-02T16:21:49+00:00
شەفەق نیوز ـ بێرن
رێکخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو پەنجشەممە، کۆتایهاتن وە ڤایرۆس "هانتا" پەیوەنیدا وە کەشتی گەشتوگوزاریەگە راگەیان، دویای ئەوەگ کۆتا تویشبوی ماوەی کەرەنتینی تەواوکردو ئەنجام وشکنینەگەی نەرێنی دەرچگ.
پەتاگە کە 13 کەس تویشکرد و سێ کەسیان گیان لە دەسدان کە زنجیرەی ئاندیز بوی کە زنجیرەیگ دەگمەنە لە ڤایرۆس "هانتا" کە لە ئەرجەنتین و چیلی بڵاوبوود.
کەشتی گەشتیاری "ئێم ڤی ھۆندیوس"، لە یەک نیسان گوزەشتە لە ئەرجەنتینەو وەڕیکەفت کە ڤایرۆسەگە لەناوی بڵاوەوببوی.