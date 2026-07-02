‏تەندروسی جیهانی کۆتایی هاتن وەڤایرۆس "هانتا" راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بێرن

‏رێکخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو پەنجشەممە، کۆتایهاتن وە ڤایرۆس "هانتا" پەیوەنیدا وە کەشتی گەشتوگوزاریەگە راگەیان، دویای ئەوەگ کۆتا تویشبوی ماوەی کەرەنتینی تەواوکردو ئەنجام وشکنینەگەی نەرێنی دەرچگ.

‏پەتاگە کە 13 کەس تویشکرد و سێ کەسیان گیان لە دەسدان کە زنجیرەی ئاندیز بوی کە زنجیرەیگ دەگمەنە لە ڤایرۆس "هانتا" کە لە ئەرجەنتین و چیلی بڵاوبوود.

‏کەشتی گەشتیاری "ئێم ڤی ھۆندیوس"، لە یەک نیسان گوزەشتە لە ئەرجەنتینەو وەڕیکەفت کە ڤایرۆسەگە لەناوی بڵاوەوببوی.

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