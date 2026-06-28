توومارکردن شمارەیل دڵتەزن ئەرا قوربانییەیل کارەسات ڤەنزوێلا

شەفەق نیوز - کاراکاس

سەرۆک کۆمەڵەی نیشتمانی ڤەنزوێلی خۆرخێ رۆدریگێز خەوەرداد کە ئامار ئەو دوو زەویلەرزەی تونە کە چوارشەممەی گوزەشتە دان لە ڤەنزوێلا دۊکە بەرزەو بۊ ئەرا 1430 کوشیاگ، و زەخمداربۊن 3238 کەس.

ئی شمارەیلە لە وەختیگ تیەێد کە پیاوەیل رزگارکەر وەردەوام بۊن لە مینەکردن لەشۊن رزگاربۊەیل لەو دوو زەویلەرزە کە هازەیلیان رەسیە 7.2 و 7.5 پلە، و ئەوانەگ کە ویرانکارییگ رەساننە ئەو وڵاتە کە کەفێدە ئەمریکای باشوور.

خیزانەیل ڤەنزوێلی خەوەر داۊن لە بیسەروشوینی 68 هەزار و 900 کەس لەلای کەمەو تا شەوەکی شەممە.

ئەو ڤەنزوێلییەیلە کە لەشۊن کەسەیل و هاوسایەیل و دووسەیلیان گەردن بێڵ و ئامێرە سەنگینەیل و تەناف و تەنانەت دەسەیل پەتییان وەکار هاوردن لەبان کەڵەکەیل کۆنکرێت رمیاگ لە جۊرەجۊر ناوچەیل لا گوایرا، کە یەکیگە لە زەرەدمەنترین ویلایەتەیل لە ڤەنزوێلا.

فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی سیمۆن بۆلیڤار کە وە شیوەیگ نیمچەیی دووارە واز کریا دەس کردە پیشوازیکردن لە گەشتەیل بارهەڵگر کە دەسمیەتی مرۆیی هەڵگردنە.

نەتەوە یەکگرتگەیل شەممە مەزەنە کرد کە نزیکەی هەفت ملیۆن کەس شایەت وەو دوو زەویلەرزە کە دان لە وڵاتەگە کاریگەر بۊنە.

ریخریاگ ناودەوڵەتی ئەرا کووچ سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل لە بەیاننامەیگ وت: هاتێ نزیکەی 6.76 ملیۆن کەس وە دوو زەویلەرزە ویرانکەرەگە کاریگەر بۊنە، وە پشت بەسانن لە مەزەنەیلی لەبان داتایل وەدەسهاوردیاگ لەباوەت دانیشتگەیل و شیکاری زەرەدەیل.

زیای کرد کە ئی مەزەنەیلە، کە نزیکەی دوو ملیۆن کەس لە پایتەخت کاراکاس وە تەنیا گرێدەو، کاریگەری مرۆیی فراوان ئەگەریاگ ئەرا ئی کارەساتە دەرخەێد. لە جنێڤ، بریکار ئەمیندار گشتی ئەرا کاروبارەیل مرۆیی و هەماهەنگکەر فریاگوزاری لە رەوشەیل لەناکاو تۆم فلیتچەر ئەرا ئاژانس "فرانس پرێس" وت: یە وەڵامدانیگ لەناکاو فرە ئاڵووزە، وتیش: زیاتر لە 50 هەزار بیسەروشوین دیریمن... لەوەر یە ئەرکیگ گەورا چەوەڕیمان کەێد ئەرا مینەکردن لەناو رمیاگەیل.

و زەرەدەیل دەرئەنجام لەو دوو بومەلەرزە وە نزیکەی حەفت ملیار دۆلار مەزەنە کریان، واتە ئەوەگ هاوتا وە نزیکەی 6 لە سەد لە کۆی بەرهەم ناوخۆیی لە ڤەنزوێلا کەێد، وەپای ئەوەگ بەرنامەی نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا پەرەپێدان شەممە خەوەرداد.