ترەمپ: ئمشەو پەلامار ئیران دەیمن و دەس وەبان وزەیلی گريمن
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هێزەیل مئەمریکا کۆنترۆل گشت دامەزراوەیل نەفت و غاز ئیران کەن، یەیش لە هەڕەشەی تونیگی تێد لە وەختیگ کە ململانەیل سەربازی فراوانیگ ها لە ناوچەی کەنداو.
تەرەمپ لە پۆستیگ لە بان "تروس سۆشیاڵ" نویسانیە: "ئەمریکا ئمشەو وە تونی دەێد لە ئیران". ئێ هەڕەشە هەنای تێد ماوەی دوو رووژە واشنتۆن و تەهران گورزەیل سەربازی ئاڵشتکەن دویای ئەوەگ هێلیکۆپتەریگ جەنگیی ئەمریکی لە جویر "ئاپاچی" لە نزیک گەرووی هورمز وەخوارخریا، رویداوەگە واشنتن وەرپرسیارەتی تەواو خسە بان ئیران.
وتیش؛ هێزەیل وڵاتەگەی "وەی زویە دەسگرن وەبان دورگەی خارگ و شوینەیل ترەک وزەیل ئیرانی" جویر رێکاریگ پیشوەختە دژ وەئیران هاوشیوەی ئەوەگ لە گوزەشتە وەرد ڤێنزوێلا گیریارەوەر.