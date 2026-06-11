‏ترەمپ: ئمشەو پەلامار ئیران دەیمن و دەس وەبان وزەیلی گريمن

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هێزەیل مئەمریکا کۆنترۆل گشت دامەزراوەیل نەفت و غاز ئیران کەن، یەیش لە هەڕەشەی تونیگی تێد لە وەختیگ کە ململانەیل سەربازی فراوانیگ ها لە ناوچەی کەنداو.

‏تەرەمپ لە پۆستیگ لە بان "تروس سۆشیاڵ" نویسانیە: "ئەمریکا ئمشەو وە تونی دەێد لە ئیران". ئێ هەڕەشە هەنای تێد ماوەی دوو رووژە واشنتۆن و تەهران گورزەیل سەربازی ئاڵشتکەن دویای ئەوەگ هێلیکۆپتەریگ جەنگیی ئەمریکی لە جویر "ئاپاچی" لە نزیک گەرووی هورمز وەخوارخریا، رویداوەگە واشنتن وەرپرسیارەتی تەواو خسە بان ئیران.

‏ وتیش؛ هێزەیل وڵاتەگەی "وەی زویە دەسگرن وەبان دورگەی خارگ و شوینەیل ترەک وزەیل ئیرانی" جویر رێکاریگ پیشوەختە دژ وەئیران هاوشیوەی ئەوەگ لە گوزەشتە وەرد ڤێنزوێلا گیریارەوەر.

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