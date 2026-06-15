ترەمپ: کەشتییەیل دەس کردنەسە جۊلە لە دەیشت گەروو هورمز

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو دووشەممە، دەسکردن کەشتییەیل وە جۊلە لە دەیشت گەروو هورمز راگەیان، و دیاری کرد ک فرەیگیان بار نەفت دیرن.

ترەمپ، لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم "تروس سۆشیال" وت ک کەشتییەیل "ری باشوور" گرنە وەر، و وە ئەوە وەسفی کرد ک "ئارام و مقیەتی کریاگ و وە تەواوی پاکە"، و دووپات لە بۊیین ریڕەوەیل دەریاوانی ترەک کرد ک لەوەرانوەر جۊلەی کەشتییەیل وازن.

سەرچەوەیگ ئیرانی ئاگادار، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، ئاشکرا کرد ک پرۆسەی دووارە وازکردن گەروو هورمز دۊای واژووکردن یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ک بڕیارە رووژ جمعەی ئایندە بکەێدە کاری، و دووپات کرد ک ناکۆکییەیل لەبان بڕیگ لە بەندەیل تا دۊایین مەوقەیل وەرجە راگەیانن رێککەفتنەگە وەردەوام بۊ، یەیش وەپای ئەوە ک ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی هاوردیەسەی.

ئمڕوو، جیگر وەزیر دەیشت ئیرانی کازم غەریب ئابادی، تەواوکردن دەق یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل راگەیان، و دووپات کرد ک دوو رێککەفتن دەسوەجی لە شەوەکی ئمڕوو چنە بوار جیوەجیکردن

غەریب ئابادی، لە لێدوانیگ ئەرا تەلەڤزیۆن ئیرانی وت ک ریڕەو گفتوگۆیل ماوەیگ دریژ کیشا، وە ناوجیکردن پاکستان و قەتەر بۊ، و شاندیگ قەتەری دۊکە رەسیە ئیران و گفتوگۆیلیگ جیوەجی کرد ک نزیکەی 15 سەعات وەردەوام بۊ.