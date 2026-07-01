ترەمپ: گردەوبۊنیگ نایاب وەگەرد لایەن ئیرانی ئەنجام دایمن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ئمڕوو چوارشەممە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، راگەیان لە ئەنجامداین گردەوبۊنیگ وەگەرد لایەن ئیرانی لە دەوحەی پایتەخت قەتەر، و وەسفی کرد وە ئەوەگ "نایاب" بۊ.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل وە شیوەیگ فرە خاس لە گفتوگۆیل وەرەو نوا چوود، و پیشکەفتن وەدەس تیەرێد لە باوەت ماڵین توانایەیل ئەتۆمی ئیرانی.

زیای کرد کە نرخ سزەمەنی داوەزیاس ئەرا کەمتر لەو نرخە کە لەبانی بۊ مەوقەیگ پەلامارەیل لەبان ئیران دەسوەپی کردن.

ترەمپ باس ئەوە کرد، کە گشت لایگ سوود وەرگرن لە بەرزەوبۊن بازاڕەیل دارایی و داوەزیان نرخەیل نەفت و هەرلیوا نرخەیل کەرت تاکفرووشی.

قسەیل ترەمپ دۊای چەن سەعاتیگ تیەێد، لە رەسین وە رێککەفتنیگ سەرەتایی ئەرا ئازادکردن سێ ملیار دۆلار ئەرا ئیران، لە چوارچیوەی گفتوگۆ هونەرییە ناڕاسەوخۆیەیل کە لەناوەین تاران و واشنتۆن وەردەوامە لەباوەت جیوەجیکردن یاداشت لەیەکفامستن هاوبەش، وەپای سەرچەوەیلیگ ئاگادار.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، ئاژانس "رۆیتەرز" خەوەرداد لە دەسکردن وە گفتوگۆیل هونەری ناڕاسەوخۆ لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە دەوحەی پایتەخت قەتەر، وە ناوجیکردن هاوبەش لە قەتەر و پاکستانەو، و باس ئەوە کرد کە دانیشتنە هونەرییەیل لەڕی کەناڵە دیپلۆماسییە بەسیاگەیلەو ئەنجام دریەین، کە دەوحە و ئیسلام ئاباد رۆڵ ناوجیکردن لەناوی گرنە دەس ئەرا نزیکەوکردن هۊرەیل و وەشۊنکەفتن جیوەجیکردن لەیەکفامستنەیل.