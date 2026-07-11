ترەمپ: ئیران ويران کەم و فەرمانەیل واز وە سوپا دامە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، شەوەکی ئمڕوو شەممە، لە ئەگەر جیوەجیکردن نەخشەیگ ئەرا تیرۆرکردنی، هەڕەشەی ویرانکردن تەواو لە ئیران کرد، و دووپات لە دەرکردن فەرمانەیل واز ئەرا سوپا لەی باوەتە کرد.

ترەمپ لەبان سەکوو "تروس سۆشیاڵ" نویسان: "1000 مووشەک ئامادەن و رویان وەرەو ئیران کریاس، و وەپەلە هەزاران مووشەک ترەک کەفێدە شۊنیان، ئەگەر حکومەت ئیرانی ئەو هەڕەشەی خوەیە - کە لە گشت جەهان بڵاوی کرد - وە تیرۆرکردن یا تەقەلای تیرۆرکردن سەرۆک ئەمریکی ئیسە، واتە من، جیوەجی بکەێد!".

دیاری کرد: "فەرمانەیل وەڕاسی دەرچگنە، و سوپا لەوپەڕ ئامادەباشی و توانای تەواوە - ئەرا ماوەی یەک ساڵ کە ئەگەر دریەەژکردن دیرێد - ئەرا لەناوبردن گشت ناوچەیل ئیران و ویرانکردنیان وە تەواوەتی".