‏ترەمپ: ئیرانیەیل پەیوەنی وەپیمان كردن و توان رێککەفتن ئەنجام بیەن

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترمپ، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد ئیران پەیوەنی وەگەردی کردیە و ئارەزوو خوەی ئەرا رەسین وە رێککەوتیگ نیشاندایە، ئەوەیش لەسای ئەو گرژی سەربازییە کە ناوەین هەردوو وڵاتەگە هەس.

‏ترەمب وەرجە چەن ساعەتیگ هەمان قسە وت، له وەخت گەشت گلەوخواردنی لە ئەنقەرە لەناو فرۆکەی سەرۆکایەتی ئەمریکا.

‏ترەمپ لە بەیانیگ مەوقەی دەرچنی لە تورکیا وت، وڵاتە یەکگرتگەیل پەیوەنیگ لە ئیرانەو وەرگردیە، دووپاتکەێد ە تەهران " وە سەختی تەقەلای رێککەفتیگ دەێد" و خەوەردار واشنتۆن کردیە کە خوازێد وەردەوامبوود لە رێککەفتن.

‏هەمیش، وەرپرسەیل ئاگادار خەوەردان ترەمپ تورکیا وەجیهیشت وە فرۆکەیگ سەرۆکایەتی ئەمریکا (ئیر فۆرس وەن) لە جیاتی فرۆکەی "بۆینغ 747-8" نوو کە وڵاتە یەکگرتکەیل لە قەتەر وەدەسی هاوردیە، یەیش جویر رێکاریل خوەپارێزی هاوکات وەردرویوەروی بوینەیل سەربازی وەرد ئیران.

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