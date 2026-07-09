ترەمپ: ئیرانیەیل پەیوەنی وەپیمان كردن و توان رێککەفتن ئەنجام بیەن
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترمپ، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد ئیران پەیوەنی وەگەردی کردیە و ئارەزوو خوەی ئەرا رەسین وە رێککەوتیگ نیشاندایە، ئەوەیش لەسای ئەو گرژی سەربازییە کە ناوەین هەردوو وڵاتەگە هەس.
ترەمب وەرجە چەن ساعەتیگ هەمان قسە وت، له وەخت گەشت گلەوخواردنی لە ئەنقەرە لەناو فرۆکەی سەرۆکایەتی ئەمریکا.
ترەمپ لە بەیانیگ مەوقەی دەرچنی لە تورکیا وت، وڵاتە یەکگرتگەیل پەیوەنیگ لە ئیرانەو وەرگردیە، دووپاتکەێد ە تەهران " وە سەختی تەقەلای رێککەفتیگ دەێد" و خەوەردار واشنتۆن کردیە کە خوازێد وەردەوامبوود لە رێککەفتن.
هەمیش، وەرپرسەیل ئاگادار خەوەردان ترەمپ تورکیا وەجیهیشت وە فرۆکەیگ سەرۆکایەتی ئەمریکا (ئیر فۆرس وەن) لە جیاتی فرۆکەی "بۆینغ 747-8" نوو کە وڵاتە یەکگرتکەیل لە قەتەر وەدەسی هاوردیە، یەیش جویر رێکاریل خوەپارێزی هاوکات وەردرویوەروی بوینەیل سەربازی وەرد ئیران.