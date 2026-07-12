ترەمپ: تەنگەی هورمز وازە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات ئەوە کرد کە تەنگەی هورمز هێمان لە وەرانوەر جویلەی رەین دەریایی وازە، یەیش دۊای ئەوەگ ئیران بانگەشەی بەسیان رێڕەو دەریاییەگە کرد.

ترەمپ لە پۆستیگ کوڵ لەبان سەکوو "تروس سۆشیاڵ" نویسان، کە "تەنگەی هورمز وازە"، زیای کرد کە "ویلایەتە یەکگرتگەیل گورزەیل سەختیگ وەشانیەسە ئیران"، لە دەسنشانکردن ئەرا ئەو گورزەیلە کە هیزەیل ئەمریکی لەی دۊاییە جیوەجیی کردن.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، وەرجەتر لە ئمڕوو یەکشەممە، رەدبۊن زیاتر لە 140 کەشتی وەناو تەنگەی هورمز لە ماوەی هەفت رووژ گوزەشتە راگەیان، دووپات ئەوە کرد کە جویلەی دەریایی وەردەوامە و تەنگەگە لە وەرانوەر کەشتییەیل وازە.

دیاری کرد کە تەنگەگە وازە لە وەرانوەر گشت ئەو کەشتییەیلە کە خوازیارن وە شیوەیگ یاسایی وەناو رێڕەو ئاویە ناودەوڵەتییەگە رەد بوون، و هیزەیلی "جیگیرن و ئامادەن ئەرا مسۆگەرکردن وەردەوامبۊن ئازادی رەدبوین دەریایی وەگەرد پەلامارە بی دەسپیچگەگەی ئیران".

لە وەرانوەریش، دەسەی ئیرانی ئەرا وەڕێوەبردن تەنگەی هورمز راگەیان کە رەدبۊن وەناو تەنگەگە لەئیسە گونجیای نییە لەوەر "جویلەی ئەمریکی نایاسایی"، دووپات ئەوە کرد کە پیاچۊن ئەرا داواکارییەیل رەدبۊن کریەێد و مووڵەتە خوازیاگەیل کوتوپڕ دۊای گلەوخواردن ئارامی و ئارامی دەرکریەێد.