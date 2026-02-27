ترەمپ ئاگادارکردن سەربازی تەواوەتی ئەرا پەلاماردان ئیران وەرگرێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

کەناڵ ئەی. بی. سی نیوز ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە ئەدمیڕاڵ براد کوپەر فەرماندەیی فەرماندەیی ناوەندی، لە وەخت دیریگ لە شەو پەنجشەممە، ئاگادارکردن دادە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ لەوەر ریەیل سەربازی ئەگەری وەبان ئیران، ئەوەیش لە سای بەرزەوبوین گرژی لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکیی.

وەگورەی کەسیگ نزیک لە سەرۆک ترەمپ ئەو کەناڵ ئەمریکیە وت: ژەنەڕاڵ دان کین سەرۆک دەزگای ئەرکان هاوبەش لەو دانیشتنە ئامادە بوی وەگەرد گەورە سڵاکارەیل سەربازی.

کەناڵەگە لە زوان دوو سەرچەوەی ئاگادار وت: بڕیگ لە کۆمارییەیل و وەرپرسەیل ئیدارەی ترەمپ لەی رووژەیل دویاییە وەتایبەت باس ئەوە کردن کە ئیسرائیل خاوەنداریەتی جیوەجیکردن پەلامارەیگ وەبان ئیران لە جیای ئەوە کەێد کە ئەمریکا دەسبکەێد وە کارەیل سەربازی.

تا شەو پەنجشەممە دیار نەوی ئەگەر ترەمپ ئی هویرکردنە داشت، لە وەختیگ بیئومیدیی زیایەو بوود لەوەر ئەوە کە ئیران نیەخوازێد داواکاری وسانن کار یۆرانیۆم و بەرنامەیل مووشەک بالیستی جیوەجی بکەێد.

وەقسەی سەرچەوەیل کەناڵە ئەمریکیەگە ئۆپراسیۆنییگ ئەمریکی – ئیسرائیلی هاوبەش هیمان خریاسە بان مێز، وەتایبەت وەگەرد قایمکردن سەربازی ئەمریکا لە ناوچەگە وە بڵاوکردن شمارەی گەورەیگ لە کەشتیەیل و فرۆکەیل جەنگی نزیک ئیران.

وەگورەی وەرپرسەیل وەرگری، مەزەنە کریەێد بیگومان ئیران ئەگەر تویش پەلاماریگ ئیسرائیلی هات ئەویش وەڵامی دەێدەو، و دویای ئەوە هەر دەسوەردانیگ ئەمریکی وە دەسپیچگ سیاسەت وەرگریکردن لە ئیسرائیل باێد.

وەگورەی سەرچەوەیل، ریەیل نوای ترەمپ وەشانن گورزیگ سنووردار وەبان سەکووەیل مووشەک بالیستی و شوینەیل ئەتۆمی ئیران گرێدەو، جویر پەیامیگ ئاگاداری ئەرا ناچارکردن تەهران تا رازی وە داوایەیل ئەمریکا بوود، وەگەرد سیناریۆی ئۆپراسیۆنیگ فراوان وەبان شمارەی گەورەیگ لە ئامانجەیل وەماوەی درویژیگ.

دیاری کرد کە شایەت پەلامارەیل بخوازن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئیران لاوازەو بکەن لە ئامادەکردن ئەرا هەڵمەتیگ سەربازی وەردەوام کە هاتی تەقەلای رمانن رژیم بەێد، کە شایەت تا چەن هەفتەیگ درویژەو بوود و رخباری گەورەیگ دیرێد، وەبی گەرەنتی ئەو کە حکومەتیگ باێدە جی زیاتر هەماهەنگ بوود وەرد بەرژەوەنی ئەمریکا.