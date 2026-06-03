تاران شەرمەزار پەلامارەیل ئەمریکا لە قشم کەێد و هەڕەشەی وەڵامدان لەبان سەرچەوەیل دەێد

شەفەق نیوز - تاران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، شەرمەزار پەلامارەیل دوژمنکارانەی ئەمریکی کرد کە نەفتهەڵگریگ ئیرانی و تاوەر پەیوەندییەیل لە دوورگەی قشم لە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج، وە نووەوکردن دووپاتکردنی لەبان ئەوە کە هەر دەوڵەتیگ ری دەێد خاکەگەی وەکار باریەێد ئەرا جیوەجیکردن دەسدریژییەیل وەبان ئیران پێشێلکارییگ ئەرا یاسای ناودەوڵەتی ئەنجام دەێد.

وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ کە دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی بڵاوی کردن دووپات کرد کە تاران گشت توانایەیلی وەکار تیەرێد ئەرا نواگیریکردن کارەیل دوژمنکارانە، لەناویانیش ئامانجگردن سەرچەوە و خاڵەیل وەشیان پەلامارەیلە، و ئەو پەلامارە کە هیزە ئەمریکییەیل جیوەجیی کردنە لە خاک دوو دەوڵەت لە ناوچەگە دەرچگە.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە هیزە هاوبەشەیل گورزەیل وەرگری جیوەجی کردنە کە تاوەریگ پەیوەندییەیل سەروە سوپای پاسداران لە دوورگەی "قشم" ئیرانی کردنە ئامانج، وەجۊر وەڵامیگ ئەرا تەقەلایەیل تاران ئەرا ئەنجامداین پەلامارەیل لە ناوچەگە.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ خەوەر دا کە ئیران وە سێ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کەشتیەیل بازرگانی مەدەنی کە لە ئاوەیل هەرێمی رەد بۊن کردە ئامانج، لە خود پۊچەڵکردن پەلامارەیل موشەکی؛ کە دوو موشەک کە وەرەو کوەیت وەشیانە وەرجە رەسین وە ئامانجەیلیان کەفتن، لە وەختیگ نواگیری سێ موشەک ترەک کریا کە وەرەو بەحرەین وەشیان.