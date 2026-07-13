بەسانن گشت فڕۆکەخانەیل یەمەن تا وەختیگ نەزانیای

شەفەق نیوز - سەنعا

دەسەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی یەمەنی، ئمڕوو دوشەممە، فەرمان بەسانن گشت فڕۆکەخانەیل یەمەن لە وەرانوەر جویلەی فڕۆکەوانی دەرکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، کە بڕیار بەساننەگە تا وەختبگ نەزانیای وەردەوام بوود.

وەرجەتر لە ئمڕوو دوزشەممە، کەناڵ "ئەلمەسیرە" سەر وە گرووپ حووسییەیل، راگەیان کە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی سەنعا تۊش زنجیرەیگ پەلامار سعودییە بۊە، لە وەختیگ گرووپەگە دۊنێد کە پەلامارەگە کووتایی وە گام کەمەوکردن ئاڵۆزییەیل تیەرێد، یەیش هاوەخت وەگەرد توومەتبارکردنەیل یەمەنی ئەرا ئیران وە پێشێلکردن ئاسمان و پشتیوانیکردن لە حووسییەیل.

لەلای خوەییشەو، قسەکەر سەربازی سەر وە گرووپ ئەنسارەلڵا وت، کە "پەلاماردان سعودییە ئەرا فڕۆکەخانەی سەنعا کووتایی وە قۆناغ کەمەوکردن ئاڵووزییەیل تیەرێد، و وەڵامەگە هاتگە".

لە وەرانوەریش، وەزیر وەرگری یەمەنی راگەیان کە "وەسەرهاتن سەیر حکومەت یەمەنی لەوەرانوەر پێشێلکردن فڕۆکەیل ئیرانی ئەرا ئاسمان یەمەن، و وەڵامیگ ئەرا ئی پێشێلکارییەیلە بوود"، و دووپات کرد کە هیزەیل یەمەنی "نواگیری فڕۆکەیل ئیرانی دژمەن بوونەو وە گشت ئامرازەیل وەردەس".