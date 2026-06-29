بیری رێککەفتن "لوبنانی ئیسرائیلی" رەت کەێد: جیوەجی نیەکرێد

شەفەق نیوز - بەیرووت

نەبیە بیری، سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل لوبنانی، ئمڕوو دوشەممە، رەخنە گرد لەو رێککەفتنە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ناوجیکەری بۊ لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل، و هوشداری دا لەوەگ کە شایەت بوودە مدوو دروسکردن دووبەرەکییەیل ناوخۆیی و کیشانن لوبنانییەیل وەرەو رویوەڕویبوین لەناوەینیان.

بیری، لە لێدوانەیلیگ ئەرا رووژنامەی "ئەلئەخبار" لوبنانی، وت، کە "ئی رێککەفتنە وەڕی نیەکەفێد، و جیوەجی نیەکریەێد... وە تەنیا ئەیجوورە جیوەجی نیەکرێد".

وتیش: ئەو دانوسەنینەیلە کە لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران وەڕیەو چوود، نوێنەرایەتی "تاکە هەل راسگانی" کەێد ئەرا پابەندکردن ئیسرائیل وە کیشانەوە لە زەوییەیل لوبنانی، و دووپات کرد کە هەر تەقەلایگ ئەرا جیاوەکردن دۆسیەی لوبنانی لە رێڕەو دانوسەنین ئەمریکی - ئیرانی ئەنجامیگ نەیرێد، بیجگە لە دریژەوکردن ماوەی داگیرکاری ئیسرائیلی.

ئی هەڵوێست بیرییە دۊای چەن رووژیگ تیەێد لە راگەیانن رێککەفتنیگ چوارچیوەیی وە چەودیاری ئەمریکی لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل، کە کیشانەوەیگ گام وەگام ئەرا هێزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان لەخوەی گرێد، لە وەرانەور گردنە دەس وەرپرسیارێتی بڵاوبۊن و کۆنترۆڵکردن لە ناوچەگە لەلایەن سوپای لوبنانییەو، لە چوارچیوەی رێکارەیلیگ کە ئامانج لەلیان چەسپانن ئارامییە لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

شێخ نەعیم قاسم، ئەمیندار گشتی حزبولڵا، رووژ شەممەی گوزەشتە، پەلامار رێککەفتن "چوارچیوەیی" لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل وە سەرپەرشتی ئەمریکی دا، و دووپات کرد کە ئی رێککەفتنە هەڵسێد وە لەناوبردن پەڕەیل هاز لای لوبنان دۊای یاداشت لەیەکفامستن ئەمریکی وەگەرد ئیران.