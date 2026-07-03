پاکستان.. 40 کوشیاگ لەوەر کەفتن پاسیگ لەناو دووڵیگ

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

دەسەڵاتەیل پاکستانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردان کە لەلای کەمەو 40 کەس گیان لەدەسدانە، لەوەر لاداین پاسیگ و کەفتنی لەناو دووڵیگ لە خوەرئاوای وڵاتەگە.

سەنالڵا شیرانی سەرۆک ناوەند فریاگوزاری لە ناوچەی زۆب، وت کە پاسیگ سەرنشینەیل کە لە کوێتاوە وەرەو پیشاوەر چیاد لە ڕیەگە لاداگە و کەفتیەسە ناو دووڵیگ قۊل لە ناوچەی دانا سار کویەیی، کە یەیش بۊە هوکار کوشیان 40 کەس و زەخمداربۊن 11 کەس ترەک.

دیاری کرد کە زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریانە، کە سێ لەناویانیان لە رەوشیگ سەختن، وتیش: پاسەگە لە بەرزییگ لەناوەین 70 ئەرا 80 پا کەفتگە، کە یەکسانە وە 21 تا 24 مەتر.

شیرانی وتیش: لەوەر رویداوەگە لە ناوچەیگ کویەیی سەخت، تیمەیل رزگارکردن تویش سەختییەیل گەورەیگ بۊنە لە ماوەی سەعاتەیل یەکەم لە پرۆسەیل رزگارکردنەگە.

لە لای خوەیەو، شەهید رەند قسەکەر سەرۆک حکومەت هەرێم بەلوچستان لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە، دووپات کرد کە پاسەگە لە کوێتای پایتەخت هەرێمەو، وەرەو شار پیشاوەر لە هەرێم خەیبەر پەختونخوا لە باکوور خوەرئاوای پاکستان چگە.

دیاری کرد کە تیمەیل رزگارکردن لە هەردوگ هەرێم بەلووچستان و خەیبەر پەختونخوا بەشداری لە رەفتارکردن وەگەرد رویداوەگە کردنە.