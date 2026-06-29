پاکستان کوشتن 29 چەکدار لە ئۆپراسیۆنەیل سنووری راگەینێد.. و کابول توومەتباری کەێد وە کوشتن مەدەنییەیل

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد/ کابول

پاکستان، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە کوشتن 29 چەکدار لە ئۆپراسیۆنەیل زەمینی و ئاسمانی کە شوینەیل لەبان سنوور وەگەرد ئەفغانستان کردنە ئامانج، لە وەختیگ بزووتنەوەی تاڵیبان ئەفغانی ئیسلام ئاباد توومەتبار کرد وە جیوەجیکردن گورزەیل کە بۊنەسە مدوو کوشیان و زەخمداربۊن دەيان مەدەنی.

عەتاوڵڵا تارار، وەزیر راگەیانن پاکستانی، وت، کە چوار چەکدار پەیوەندیدار وە "جەماعەت ئەلئەحرار"، کە باڵیگە لە بزووتنەوەی تاڵیبان پاکستانی، لە ئۆپراسیۆن زەمینی کوشیان، لە وەختیگ گورزەیل ئاسمانی کە سێ شوین لە ویلایەتەیل پاکتیا و پاکتیکا و کونار کردنە ئامانج بۊنە مدوو کوشیان 25 چەکدار و ویرانکردن بڕیگ فرە لە چەک و تەقەمەنی.

تارار دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەیل جویر وەڵامیگ هاتن ئەرا زنجیرەیگ لە پەلامارەیل تیرۆریستی کە پاکستان لە ماوەی دۊایی وەخوەی دی.

لە وەرانەور ئەوە، زەبیحوڵڵا موجاهید، قسەکەر وەناو بزووتنەوەی تاڵیبان ئەفغانی، وت، کە گورزە ئاسمانییەیل پاکستانی دەيان کوشیاگ و زەخمدار لە مەدەنییەیل خستەو، لەناویانیش ژن و مناڵەیل، و پەلامارەیلە وە کردەوەیگ دوژمنکارانە و تاوانیگ دڕندانە وەسف کرد.

سوپای پاکستانی رووژ شەممە راگەیانۊد، کە پەلاماریگ وە بومب و چەکەیل ئاگرین کە "جەماعەت ئەلئەحرار" وەشانەی لەبان دامەزراوەیگ سەر وە هیزەیل رێنجەرز لە شار کەراچی، بۊە مدوو کوشیان سێ لە ئەندامەیل هیزە نیمچە سەربازییەیل و زەخمداربۊن چوار کەس ترەک.

ئیسلام ئاباد دەسەڵاتەیل ئەفغانی توومەتبار کەێد وە داڵدەداین چەکدارەیل کە پیلان دانەن ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل لەناو زەوییەیل پاکستانی، ئەوەگ کە بزووتنەوەی تاڵیبان رەتی کەێدەو، و دووپات کەێد کە یاخیبۊنەگە باوەتیگ ناوخۆیی پاکستانییە.