پاکستان جەنگ وەبان ئەفغانستان راگەینێد
شەفەق نيوز - ئیسلام ئاباد
خواجە ئاسف وەزیر وەرگری پاکستان، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە "جەنگ وازیگ" لەبان حکومەت ئەفغانستان دەسوەپی کرد.
ئاسف لەبان ئێکس نویسان: سەبرمان هاتە سەر، ئیرنگە بویە جەنگ وازیگ ناوین ئیمە و ئیوە.
ئاسف وتیش: ئەفغانستان بویەسە سەکوویگ ئەرا گردەوکردن تیرۆر ئەرا ناوچەگە.
وتیش: سەبرمان هاتە سەر و ئەوەسە هەر پەلاماریگ وە تونی نوای گریمن، هیزەیل چەکدارمان وەڵام تونیگ وەبان هەر پەلاماریگ وەبان پاکستان دەێد.
وتیش: تاڵیبان ئەفغانستان کردە شوینیگ داگیرکاری هندستان وتیش: پاکستان میوانداری ملیۆنا ئەفغانی کرد ئەرا دەیان ساڵ و وەگەردیان خاس بوی.
دویەکە پەنجشەممە، وەزارەت وەرگری ئەفغانستان خەوەردا لە کوشیان 55 سەرباز پاکستانی و دەسوەسەرکردن شمارەیگ ترەک لە مەیلی پەلامارەیلپگ وەبان شوینەیل سەربازی.
وەزارەتەگە وتیش: پەلامار 19 شوین سەربازی سوپای پاکستان دایمن.
للجيش الباكستاني".
وەگورەی بەیاننامەگە 8 لە سوپای ئەفغانی لەو جەنگ وەگەرد سوپای پاکستان کوشیان.