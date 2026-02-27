پاکستان جەنگ وەبان ئەفغانستان راگەینێد

شەفەق نيوز - ئیسلام ئاباد

خواجە ئاسف وەزیر وەرگری پاکستان، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە "جەنگ وازیگ" لەبان حکومەت ئەفغانستان دەسوەپی کرد.

ئاسف لەبان ئێکس نویسان: سەبرمان هاتە سەر، ئیرنگە بویە جەنگ وازیگ ناوین ئیمە و ئیوە.

ئاسف وتیش: ئەفغانستان بویەسە سەکوویگ ئەرا گردەوکردن تیرۆر ئەرا ناوچەگە.

وتیش: سەبرمان هاتە سەر و ئەوەسە هەر پەلاماریگ وە تونی نوای گریمن، هیزەیل چەکدارمان وەڵام تونیگ وەبان هەر پەلاماریگ وەبان پاکستان دەێد.

وتیش: تاڵیبان ئەفغانستان کردە شوینیگ داگیرکاری هندستان وتیش: پاکستان میوانداری ملیۆنا ئەفغانی کرد ئەرا دەیان ساڵ و وەگەردیان خاس بوی.

دویەکە پەنجشەممە، وەزارەت وەرگری ئەفغانستان خەوەردا لە کوشیان 55 سەرباز پاکستانی و دەسوەسەرکردن شمارەیگ ترەک لە مەیلی پەلامارەیلپگ وەبان شوینەیل سەربازی.

وەزارەتەگە وتیش: پەلامار 19 شوین سەربازی سوپای پاکستان دایمن.

للجيش الباكستاني".

وەگورەی بەیاننامەگە 8 لە سوپای ئەفغانی لەو جەنگ وەگەرد سوپای پاکستان کوشیان.

