‏ئاگر گەپیگ لە ئیسپانیا درویژەوبوود ئەرا 32 هەزار هکتار.. و چووڵەوکردن 34 ئاوای

‏شەفەق نیوز ـ مەدرید

‏پیایەل ئاگرکپەوکەر لەناوڕاس ئیسپانیا وەرەوڕوی ئاگر دارسانیگ بوین کە زیاتر لە 32 هەزار هکتار سزانییە، کە یەکیگ لە گەپترین ئاگر دانرێد لە مێژووی وڵاتەگە توومارکریابوود، و کارەیل کپەوکردن وەردەوامە وەرد چوڵەوکردن دەیان ئاوای.

‏ئاگر لە ناوچەیگ ئاوایی لە هەرێم غوادالاخارا هیزگرد لە دویای کەمتر لە دوو هەفتە لەهیزگردن ئاگرەگەی باشوور ئسپانیا کە ل ئەنجام 13 کەس کوشین، لەناوی بیانی هەس، وە زیاترین هیزگردن ئاگر لە دارستانەیل دانرێد لە مێژوو وڵاتەگە.

‏سەرۆک وەزیران ئسپانیا پیدرۆ سانشیز، دویەکە چوارشەممە، سەردان ناوچەیل زەرەدی لە گوادالاخارا کرد، و داواى پەیماننامەیگ لەناو حزبەیل سیاسی کرد ئەرا رویوەرویبوین لە لە ئاڵشتبوین کەشوهەوا.

‏سانشیز لە ئاوای تماخۆن، کە کەفێدە باکوور خوەرهەڵات مەدرید وت: "ئاڵشتبوین کەشوهەوا کوشێد و ویرانکەێد سامانەیل کۆمەڵگەیلمان ساڵ لەدویای ساڵ ، ئییە باوەتیگ سیاسی نییە، بەڵکم بابەت زانست و راسکانیەیلە".

‏نزیکەی 34 ئاوای لە ناوچەگە چووڵ کریا، لە وەختیگ هویچ راپۆرتێگ لەبان کوشیان یا زەخمداری سەخت لە ئەنجام ئاگرەگە نەڕەسیە.

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