شمارەی "دووسەد و شەس و پەنج" لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نيوز/ لە دەزگای شەفەق نیوز ئەرا رووشنهویری و راگەیانن شمارەی (265) نوو لە گۆڤار "فەيلی" ئەرا مانگ كانون دویەم / يناير 2026 هاتە دەر.

ئی شمارەی نووە بڕیگ باوەت سەرەکی هاناوی کە باس پرسەیل گرنگ کەن لە چین ناوخوەیی و هەرێمی، لە دیارترین باوەتەیل:

* پیشکەی شمارەگە: " عراق .. رخباریەیل ئابووری "

وتار پیشەکی سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، وتارەگە دووپات کەێد کە عراق لەنوای مەوقەیگ یەکلاییکەر وسیاس، چاکسازی دامەزراوی راسگانی خوازێد کە بڕوایی بارێدەوە و چارەسەر قەیرانەیل گەندەڵی و بیکاری و داوەزیان خزمەتگوزاریەیل بکەێد، و دووپات کەێد کە ئارامی تەنیا وە دادپەروەری و پرسیارکردن و بەشدارکردن هاوڵاتیەیل وەجی تیەێد ئەرا مسۆگەرکردن بانانیگ وە ئاسایش و گەشەکردن زیاتر.

* نێچیروان بارزانی بازیکەریگ هەرێمی و دیبلۆماسی بیدەنگ

رۆڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان نشان دەێد جویر بازیکەریگ هەرێمی بیناکەر دیبلۆماسیی نەرمی توەنێد سنووردار ژاوەژاو و گرژیەیل بکەێد و گاڵ گفتوگۆکردن و کەمەوکردن کاریگەریەیل ژاوەژاو لە باکوور خوەرهەڵات سوریا دەێد، کە پاڵپشتی لە رۆڵ هەرێم کوردستان کەێد جویر ئەنکەر وزەی ئەمریکا لە سوریای دویای جەنگ، وەگورەی راپۆرتیگ لەلایەن گۆڤار "ناشيوناڵ ئینترێست" ئەمریکی.

* پەرۆشی باشوور کوردی و درویژەی ئێڵ.. زانیاریەیلیگ لەبان هووز مەڵکشاهی

شار مەڵکشاهی لە پارێزگای ئیلام کە فرەی کورد فەیلیە، جویر یەکیگ بوی لەو ناوچەیلە کە لە تونترین ناڕەزایی لەناوی بوی، وەگەرد باسەلیگ جیاجیا لەبان سروشت رویداوەیل و ئامار قوربانیەیل لەناوەین سەرچەوەیل فەرمی و راپۆرتەیلیگ ترەک باس لە کەفتن کوشیان و زەخمداری لەناو ناڕەزایەیل کەن.

* رمانن زویترە لە بیناسازی.. باویگ سیاسی میزاج حکومەتەیل نوو پتەو کەێد

هەر گلەیگ حکومەتەیل لە عراق ئاڵشت بوون، نەخشەی حکومەت وەرجە خوەی وە دەس خود حکومەت لاوریەێد، کە بڕیارەیل ئمڕوو، سوو سڕیەنەو یا وسیەن، یا کەفنە دووارە نووڕین گشتگیر، نە لەوەر شکانن یاسا، وەلێ چوینکە میزاج سیاسی ئاڵشت بوی، و ناوەگە لە قەی دەر سەرۆکایەتی وەزیرەیل ئاڵشت بویە.

* ئاڵشتبوین بەهایەیل لە عراق.. لە هاوکاری هەفتایەیل ئەرا نامۆبوین ئیسە

شایەت ئەو ئاڵشتبویەیل کۆمەڵایەتیە لە عراق لە هازداری سەردەم هەفتایەیل ئەرا چویچیان ئیسە گلەو بخوەێد ئەرا چەن مدوویگ تیکەڵا، گرنگترینیان قەیرانەیل سیاسی و سەربازی لەشوینیەک وەگەرد لایەن دارایی، کە عراق چگە ناو جەنگەیل دویرودرویژیگ کاریگەرییان تەنیا لەبان لایەن مادی و مرۆیی نەوی، بەڵکم بویە مدوو بەرزکردن لایەنگریەیل تەنگ، یا چگن ئەرا ناو جەنگەیل ئایدۆلۆژی یا مەزهەبی یا نەتەوەیی.

* لە جەنگ کووچەری و شارستانی ئەرا جەنگ ئەلیکترۆنی

هاتێ کەسەیل وەرجە 50 یا 100 ساڵ زیاتر پابەند تا رەوشت بوینە، لە وەختیگ فرە لە کۆمەڵگای عراق باوەڕ دیرن کە داوەزیانیگ رەوشتی بویە لەوەر میدیایەیل راگەیانن کە کارەیل نەرێنی بڵاو کەن، و خەوەرە بەدەیل زیاتر لە سۆشیال میدیا بڵاو بوون.

* هووشبەری لەناو عراق بڵاو بوود و گەنجەیل باجی دەن

ساڵیگ وەبان بڕیار بەسانن دوکانەیل فرووشتن مەی لە چەن پارێزگایگ عراق رەد بویە، تا مشتومڕ لەباوەت کاریگەریەیل ئی بڕیاره دووارە باێدە بان، وەگەرد پرسیارەیل ماڤپەرەوەری و کۆمەڵایەتی لەبان ئەوە کە ئایا بڕیارەگە دەسمیەتی دا لە نواگیریکردن دیاردەیل نەرێنی یا وە پیچەوانەو هات، دیارترینیان زیایبوین بازرگانیکردن و وەکارهاوردن هووشبەری.

* شۆکیگ ئابووری.. چیرووک باجەیل و کاریگەریی لەبان عراقیەیل

بڕیارەیل باجەیل و گومرکەیل کە لەی دویاییە لە عراق جیوەجی کریا، باوەت چاکسازی دارایی و ئابووری وەشیوەی فراوانیگ واز کرد، لەناو مشتومڕ کۆمەڵایەتی و بازرگانی لەناو ئەوانە کە دوینن گرنگە ئەرا پڕەوکردن کەمدەسی دارایی، و ئەوانە کە هوشداری دەن لە کاریگەری گرانی و پەنام وەبان ژیان مەردم و ئارامی بازاڕ.

وەگەرد بڕیگ ترەک لەو وتارەیل جیاوازە لە گشت چینەیل ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی…

ئەرا خوەنستن گۆڤارەگە ئۆنڵاین