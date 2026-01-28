چوە کردیدە
مە ڕا عشق تو گیان دامە تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
مە ڕا کیەرد تو سەر نامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
مە هەس ئۊشن فلانی عاشقە ، کوورە ، تڵە پا دەێگ
هە وەر نامە و هە گلیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
لەبە پاچ قولم دانە ، خڵ قەومەیل حەق دارِد
لەبە کوشیام و بڕیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
ئەنە خوەردۊم ئەوسا ڕا ڕیەن ئێڵاخ داخەیلد
ئەلان دی هۊچ ، خوریامە ! تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
کورە دی بەس بکە دونیا کەمە جارێ ، فرەێ ماگە
لە لاێ ئێ ئوومەت عامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
مە کول چشتێ لە دەس دامە ، ئەلان دی هۊچ نەێرم بێجگە
دلێ لەێ دار دونیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
هە ئێ ئاخر شەڕەگ دۊنی ، کەسێگۊ یەێ زەمان ڕا خوەێ
مە گشتێ ڕا تو دانامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
فەقەت مق بردمەسەو دل ک ڕازم بەر مەڵا نەوگن
ئەر سازیم و ئەر سزیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
تِ کاج داێمی سەونز و مە ڕا تو چۊ چنارۊمە
هە زەردەو بۊم و ڕزیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
مە چۊ کووتەێ قەساوۊمە ، لە ژێر باڵتەێ دەردد
لەشم پا تا وە سەر زامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
تو دەیشتەید و مە تەنیا دار بەرزێگد یە چل ساڵە
ئەڕا تە لەورە چقیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
وەرم کردیدە شار خەرنگەز تانەێ ڕەفیقەیلم
هزاران بار چزیامە ، تو بۊ ڕا مە چوە کردیدە !؟
ئەلی محمد محمدی