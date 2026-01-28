چوە کردیدە

2026-01-28T15:27:56+00:00

‏‍   مە ڕا عشق تو گیان دامە تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏مە ڕا کیەرد  تو  سەر نامە ، تو بۊ  ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏مە هەس ئۊشن فلانی عاشقە ، کوورە ، تڵە پا دەێگ

‏هە وەر نامە و هە گلیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏لەبە پاچ  قولم دانە ، خڵ قەومەیل حەق دارِد

‏لە‌بە کوشیام و بڕیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏ئەنە خوەردۊم ئەوسا ڕا  ڕیەن ئێڵاخ داخەیلد

‏ئەلان دی هۊچ ، خوریامە ! تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏کورە دی بەس بکە دونیا کەمە جارێ ، فرەێ ماگە

‏لە لاێ ئێ ئوومەت  عامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏مە کول چشتێ لە دەس دامە ، ئەلان دی هۊچ نەێرم بێجگە

‏دلێ لەێ دار دونیامە ، تو بۊ  ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏هە ئێ ئاخر شەڕەگ دۊنی ، کەسێگۊ یەێ زەمان  ڕا خوەێ

‏مە گشتێ ڕا تو دانامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏فەقەت مق بردمەسەو دل ک ڕازم  بەر مەڵا نەوگن

‏ئەر سازیم و ئەر سزیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏تِ کاج داێمی سەونز و  مە  ڕا تو چۊ چنارۊمە

‏هە زەردەو بۊم و ڕزیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏مە چۊ کووتەێ قەساوۊمە ، لە ژێر باڵتەێ دەردد

‏لەشم پا تا وە سەر زامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏تو دەیشتەید و مە تەنیا دار بەرزێگد یە چل ساڵە

‏ئەڕا تە لەورە چقیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏وەرم کردیدە شار خەرنگەز تانەێ ڕەفیقەیلم

‏هزاران بار چزیامە ، تو بۊ ڕا  مە چوە کردیدە !؟

‏ئەلی محمد محمدی

