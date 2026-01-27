‏کەپوو

‏کەپوو
2026-01-27T15:01:07+00:00

‏کەپوو خەوەر هاورد خەزان رەسیه

‏وەیـــــلانی کەپوو له بێ کەسیـــــه

‏پایـــز چەرداخ چووڵ سازێە

‏خۆەیشێ نیزانێ کی هاوڕازێە

‏نەیمە چۊ کەپوو، بەرد له بان بەرد

‏دەێری، دێوانه وە هنــــــاس سەرد

‏نەیمە چۊ کەپـــوو زارو هەراسان

‏ڕەنجێ بێ‌وەرو وە مفت‌و ئاسان

‏کەپوو پەژارەێ ڕووژگارانه

‏ڕێــــــوار کز پەڕ شارانه

‏کەس خۆڵکێ نیەکەێ ساتێ بنیشێ

‏شاێـــــرێ چۊ م شێئر پێەو ئۊشێ

‏          غفار_مرادپور

‏خەمد ڕشێدن شەو لە چەوەیلم!

‏ داێەم وێنەێ ت ها ناو خەویلم!

‏ماڵـــد بار نیەکەێ هەر لە هۊر من!

‏ٸەزرەت ساڵەیل فــــرە دۊر من!

‏نسرین_شفیعی 

‏خەمــد ڕشێدن شەو لە جام مـــــــ!

‏ دنیا نیەچەرخێد دی وە کام م

‏من‌و فکر  تــــــ ناوکە بڕانەیم!

‏  تووژگ نیەوەسێد لە دڵ زام م

‏حمزە_شیرزادی

‏خەمد ڕشێدن شەو له دەرۊنم

‏زام خۆاردێ زانێد، م بێ ت چۊنم؟!

‏نووش‌داروو ها پید، قەێەخەێ کەید له م!

‏ت خۆەد مەیلد نەۊ، تانەێ دەید له م؟؟...؟!

‏حمزه ئیبراهیمی

