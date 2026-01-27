کەپوو
کەپوو خەوەر هاورد خەزان رەسیه
وەیـــــلانی کەپوو له بێ کەسیـــــه
پایـــز چەرداخ چووڵ سازێە
خۆەیشێ نیزانێ کی هاوڕازێە
نەیمە چۊ کەپوو، بەرد له بان بەرد
دەێری، دێوانه وە هنــــــاس سەرد
نەیمە چۊ کەپـــوو زارو هەراسان
ڕەنجێ بێوەرو وە مفتو ئاسان
کەپوو پەژارەێ ڕووژگارانه
ڕێــــــوار کز پەڕ شارانه
کەس خۆڵکێ نیەکەێ ساتێ بنیشێ
شاێـــــرێ چۊ م شێئر پێەو ئۊشێ
غفار_مرادپور
خەمد ڕشێدن شەو لە چەوەیلم!
داێەم وێنەێ ت ها ناو خەویلم!
ماڵـــد بار نیەکەێ هەر لە هۊر من!
ٸەزرەت ساڵەیل فــــرە دۊر من!
نسرین_شفیعی
خەمــد ڕشێدن شەو لە جام مـــــــ!
دنیا نیەچەرخێد دی وە کام م
منو فکر تــــــ ناوکە بڕانەیم!
تووژگ نیەوەسێد لە دڵ زام م
حمزە_شیرزادی
خەمد ڕشێدن شەو له دەرۊنم
زام خۆاردێ زانێد، م بێ ت چۊنم؟!
نووشداروو ها پید، قەێەخەێ کەید له م!
ت خۆەد مەیلد نەۊ، تانەێ دەید له م؟؟...؟!
حمزه ئیبراهیمی