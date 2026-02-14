کوردم و دیارە وەپیمەو
كوردم و دیارە وەپیمەو
هەر بەڵا تیەێدە پیریمەو
روی خوەش و زوانم تەڕە
جەنگ لە کەلتورم شەڕە
دار بەردارم وەهاوسایی هەڕە
هەرچە کردن نەچەمیمەو
کوردم و دیارە وەپیمەو
کوردم و رووشنە دیدەم چۊ چرا
دەس و دڵ داوان پاک و ئاشکرا
پشت وە شاخ خوەم بەسامە چۊ برا
م له زوان ئەو رەسیمەو
کوردم و دیارە وەپیمەو
چەن چەقوو لەبان ژانم هامشوو کەێد
چەنی واران لە بژانگم پرسوپوو کەێد
چەنی پەیمان لە زوانم ئمڕو سوو کەێد
هەرچە نۊسانن سڕیمەو
چۊنکە میلکانم نەدیمەو
کوردم و دیارە وەپیمەو
چۊن لە ماڵ خوەم مکیسم
جەزرەوەی میلکانە گیسم
بوڵبڵیگ لانەویسم
وەلێ هازیگ هاوەپیمەو
کوردم و دیارە وەپیمەو.
کەنعان موراد - خانەقین