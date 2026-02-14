کوردم و دیارە وەپیمەو

کوردم و دیارە وەپیمەو
كوردم و دیارە وەپیمەو 

هەر بەڵا تیەێدە پیریمەو 

 

روی خوەش و زوانم تەڕە 

جەنگ لە کەلتورم شەڕە

دار بەردارم وەهاوسایی هەڕە 

هەرچە کردن نەچەمیمەو 

کوردم و دیارە وەپیمەو 

کوردم و رووشنە دیدەم چۊ چرا

دەس و دڵ داوان پاک و ئاشکرا 

 پشت وە شاخ خوەم بەسامە چۊ برا

م له زوان ئەو رەسیمەو

کوردم و دیارە وەپیمەو 

چەن چەقوو لەبان ژانم هامشوو کەێد 

چەنی واران لە بژانگم پرسوپوو کەێد

چەنی پەیمان لە زوانم ئمڕو سوو کەێد 

هەرچە نۊسانن سڕیمەو

چۊنکە میلکانم نەدیمەو

کوردم و دیارە وەپیمەو

چۊن لە ماڵ خوەم مکیسم 

جەزرەوەی میلکانە گیسم 

بوڵبڵیگ لانەویسم 

وەلێ هازیگ هاوەپیمەو 

کوردم و دیارە وەپیمەو.

کەنعان موراد - خانەقین 

