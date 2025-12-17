کوردسان

من   ڕووڵه‌ی  کوردم،   نەواده‌ی  مادم

‏هامڕازو   هام ڕەزم    کاوه‌ی  حەدادم

‏فـەڕ  فریـدوون،    فەخـر    فەرهادم

‏وە  سەربەرزی  کوردو کوردستان شادم

‏ئیرانی     ئەسیل   کورد   بێ    باکم

‏دشمەن   سەرسەخت  زوڵم   زەحاکم

‏شێر  سەرحەدگِر   سینه   سەد  چاکم

‏گیان  کەم  وە  قوروان  زەڕه‌ی ژ خاکم

‏کورد  وێنه‌ی فووڵاد  ئاودیده‌ی  توینه

‏تێخ   کورد تەقاس  ئەر  دشمەن سێنه 

‏ئەمنیەت ئیـران  وَە    کورد    تامینه 

‏سینەێ    کورد    سپەڕ  ئیران  زەمینه

‏کوردم     کەلیمه‌ێ  سدق‌و     یەقینم

‏گیان  دشمەن وەە  تێخ تەقاسم  سێنم 

‏یەزدان  پەرەست  و    زەرتشتی  دینم

‏ڕووڵه‌ی   خاک     پاک  ئیران  زەمینم

‏چۊ  ڕووسم  ڕەخشم  هەر ها  زینه‌وه

‏شانم    ها   پەڕاو     بێستوینه‌وه

‏چۊ شێر  هامه شاخ  شاەنشینه‌وه

‏قەندیل  قڵامه    وە     دۊربینه‌وه

‏مانشت   کۊە   ماوا،   قەلاجه   جامه

‏ڕشت کۊە زاگروس جاێ جەوڵانگامه

‏داڵاهوو  چوو  پشت، سیروان  سەرامه 

‏قبڵـه‌م     پردیـوەر،     داوود      پەنامه

‏من    ئەهوورایی       یکتا       پەرەسم 

‏شێر شەمس وە شان، شمشێر  وە دەسم 

‏پەرچین     پووڵاد   وە   هەم    پەیوەسم 

‏وە ڕووژ  مەسـاف  وە  ڕۊ  سەد  کەسـم

‏لوڕم،      کەڵهـڕم،   مێهمـان  نەوازم 

‏جافم،    هەورامیـم،  هەمـاسەسازم

‏سوران‌ و  گووران خوەەش  ڕیزه‌و ڕازم 

‏لەکم،     میـرشـکار     تەک تیر   ئەندازم

‏زەنگەنه‌م،  هامخۊن    زازاو   شکاکم

‏ساحب   فام‌و   هووش ئەقل‌و   ئدراکم

‏ڕوڵه‌ی       یارسـان      ئەقیده     پاکم

‏ساکن   وە   سایـه‌ی  سولتان   سەهاکم 

‏کوردم،   سدا بەرز  وە   هووره‌و  موورم 

‏دڵ   شەیدا  وە  دەنگ ناڵه‌ی   تەنبوورم

‏ڕووڵه‌ی   دیـاکـوو  و  بەهرام گووڕم

‏دشمەن   شکنه  پەنجه‌ی   پڕ    زورم

‏نادره‌ی   دەوران     کورمانج     تەبارم

‏زاده‌ی     شمشێرم      مەرد    پەێکارم 

‏تێخ    فوڵاد  ڕەنگ     تیره‌ێ   ئەفشارم 

‏دشمەن       ستیزێ       پڕ     ئفتخارم

‏من     کەریـم‌خـان      زەند      وەکیلم

‏شێر    ویشه‌ی  وەند     کورد   ئەسیلم 

‏سەیمره    سەنەد،     کەشکان      سجیلم

‏بنیامین      پیرم،       داوود       دەلیلم

‏کەیـکِم      کەمینگاه،       بلوی      برامه

‏دارِ     وەن     دەسگر،   ئەرجن    عەسامه

‏ئی    خاک     پـاکه      ئبـادەتگامه

‏ئەهوورا مەزدا    پشـت و   پەنـامه

‏کوردسان،  چهـره‌ت  دایم  پڕ  نویر  بوو 

‏خاکت ئەر   گەزەند  بەدخاهان  دۊر  بوو

‏خەو و خاهـانت   وە   خاس  تەعبیـر  بوو

‏زەحاکت   وە   چاێ  زڵمَەت   زەنجیر  بوو

‏ئاخر    تون     وەی     تاج     ئفتخاره‌وه 

‏ئارمت    ها    سینەێ     هزار      شاره‌وه

‏نِمام  کی  کردین   وە   چوار   پاره‌وه؟

‏نام     بچووتێه    نەنگ    ڕووژگاره‌‌وه! 

‏« ڕزایەت » وەی   کِلک   دُڕ   ئەفشانه‌وه 

‏هومای     سەعادەت  وە   سەر    شانه‌وه

‏چۊ   سەوڵێ  سەوز  بوو  وە  سەر کانه‌وه

‏ڕیشه    داسێ    خـاک     خسـروانه‌وه

 رزایەت  ڕزایی

