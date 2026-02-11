یهێ ڕووژ دوواره تیەێدنهو
ئی تهپو تووزه ههڵگرێ، قهرار وه گهرد خوەێ تیهرێ
زانی چهنێگه خهو وه بان چهویلمان نهنیشتێه؟!
باوش گهرم داڵگو شهوار وه گهرد خوەێ تیهرێ
وه ناو ئی چوار دیوارییه هەناسمان وه بان نیهتێ
چهوهیل گهن دۊر بوو وە لێ، هەسار وه گهرد خوەێ تیهرێ
وهێ پانه دهیشت و ساێ کۊه، خهو دیمه یهێ ڕووژ تیەێدنەو
ئەڕاێ دواره نیشتنیگ، دوار وه گهرد خوەێ تیهرێ
قهیرێگه قیڕهێ تفەنگەیل، وه ناو دهیشتهگان نیەتێ
ئەڕاێ من و ئەڕاێ تفەنگ، شکار وه گهرد خوەێ تیهرێ
چهن ساله سهونزی هۊچ گیاێ، وه ئیره، کهس وه چهو نهیه
وهێ زۊ دواره تیەێدنەو، وههار وه گهرد خوەێ تیهرێ...
رزا جەمشیدی