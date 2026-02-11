‏یه‌ێ ڕووژ دوواره تیەێدنه‌و

‏یه‌ێ ڕووژ دوواره تیەێدنه‌و
 یه‌ێ ڕووژ دوواره تیه‌ێدنه‌و، وەهار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏ئی ته‌پ‌و تووزه هه‌ڵگرێ، قه‌رار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏زانی چه‌نێگه خه‌و وه بان چه‌ویلمان نه‌نیشتێه؟!

‏باوش گه‌رم داڵگ‌و شه‌وار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏وه ناو ئی چوار دیوارییه هەناسمان وه بان نیه‌تێ

‏چه‌وه‌یل گه‌ن دۊر بوو وە لێ، هەسار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏وه‌ێ پانه ده‌یشت‌ و ساێ کۊه، خه‌و دیمه یه‌ێ ڕووژ تیەێدنەو

‏ئەڕاێ دواره نیشتنیگ، دوار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏قه‌یرێگه قیڕه‌ێ تفەنگەیل، وه ناو ده‌یشته‌گان نیەتێ

‏ئەڕاێ من‌ و ئەڕاێ تفەنگ، شکار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ

‏ چه‌ن ساله سه‌ونزی هۊچ گیاێ، وه ئیره، که‌س وه چه‌و نه‌یه

‏وه‌ێ زۊ دواره تیەێدنەو، وه‌هار وه گه‌رد خوەێ تیه‌رێ...

‏                    رزا جەمشیدی

