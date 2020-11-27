عشقت وينهێ خون ها ده رِهگانم
تان و پوو دڵم مهزگ سخانم
ههناسهێ سينگ نوور چاوانم
نامت ههميشه ورد زوانم
گيانم وه فهدات ئهێ نيشتمانم
ئـارام گيانم روح و رهوانــم
ويـر و خــێاڵ رووژ و شـهوانم
ئــاسـارهێ بهختم ده ئاسمانم
تـووزێ ده خــاكت ها ده گيرفانم
گيانم وه فدات ئهێ نيَشتمانم
سهر سهربهرزي وه ئاسمان سام
تا رووژ مردن خاك پاكت پام
ئهرِا تووزێ ده خـاكت گيان فدام
روولهێ پـهروهردهيَ كوردهمالانم
گيانم وه فدات ئهيَ نيَشتمانم
ده و رووژه نامه سهرم وه پاێ تو
دڵ ده گيان نامه، عهزيز ده رِاێ تو
زنهيَ زنگانيم گشتيَ فدايَ تو
رِوولَهي گيــان فهدايَ خاك ئيَرانم
گيانم وه فدات ئهيَ نيَشتمانم
* دکتر ئیرهج خالصی